Подъезды с иголочки

Какую краску лучше подобрать для стен в подъезде? А какая напольная плитка больше радует глаз? Стоит ли менять двери или что делать с перилами? От вопросов не было отбоя - 13 марта жители разных районов столицы приняли самое непосредственное участие в обсуждении капитального ремонта собственных подъездов с представителями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и подрядчиками, отвечающими за проведение работ в их домах. Мероприятие в таком формате, посвященное новой актуальной теме, проводилось впервые и, судя по всему, оказалось полезным для всех его участников.

Ремонт по полной программе

Облик Москвы постоянно меняется. Причем не только снаружи, но и изнутри. Город остается одним из лидеров в реализации региональных программ капремонта многоквартирных домов. Программа, рассчитанная на 30 лет, действует в Москве с 2015 года и уже достигла колоссальных масштабов. Она включает 27 920 домов площадью 248,8 млн кв. м. В планах ремонт 355 тысяч инженерных систем и замена 112 тысяч лифтов, что составляет десятую часть площади всех домов и почти четверть всех лифтов, включенных в региональные программы капремонта по стране.

За четыре года специалисты провели работы в 6 тысячах многоквартирных домов. В перечень этих работ входят ремонт систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов, фасадов, крыш, фундаментов, а также ремонт систем дымоудаления, пожарного водопровода, внутреннего водостока и замена мусоропроводов. Только в текущем году в Москве работы по капремонту проведут в 1982 домах общей площадью более 9 млн кв. м.

С 2018 года в перечень работ включен капитальный ремонт подъездов. Применение только современных и безопасных материалов позволит полностью отремонтировать стены, напольную плитку и потолки в подъездах, а также заменить все изношенные двери в местах общего пользования.

Комплекс работ

Теперь и для подъездов

13 марта по всей Москве прошел День открытых дверей по теме «Капитальный ремонт подъездов». Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы задались целью сформировать удобную площадку для максимально эффективного взаимодействия собственников помещений в многоквартирных домах с непосредственными исполнителями работ по капитальному ремонту в их домах.

- Подъезд - это то пространство, через которое мы проходим несколько раз день. И оттого, насколько хорошо мы там все организуем, зависят не только комфорт и безопасность, но и просто хорошее настроение. Поэтому, приступая к проведению капитального ремонта подъездов, решили довести до вас максимально полную информацию о проводимых работах, материалах, цветовых решениях, - пояснил собравшимся в префектуре ЮАО важность подобных встреч первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Дмитрий Лифшиц. - Мы хотели вас познакомить с уполномоченными представителями подрядных организаций и инженерами строительного контроля фонда, которые лично будут организовывать и контролировать ремонт в вашем доме, максимально дать возможность выстроить коммуникацию… Сейчас вы сможете с ними пообщаться, договориться о каких-то особенностях организации работ в подъезде, выбрать и сразу договориться о применении понравившихся материалов, типов дверей, напольной плитки. Пока вопросы остаются - будем отвечать.

Проведя такие встречи практически во всех округах столицы, заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта подчеркнул свою открытость, пригласив собственников жилья обращаться по любым волнующим вопросам и обсуждать их в рабочем порядке, сразу на месте принимая нужные жителям решения.

Жители оценили такое внимание городских властей.

- Это хорошо, что стали спрашивать. Раньше, в 2007 году, когда ДЕЗ в доме пытался ремонтировать что-то, частями делать - у нас никто ничего не спрашивал, - вспомнил житель Нагорного района Виктор Бородин. - У нас столько было возмущений - мы собрания собирали, ругались. А сейчас дом полностью приводят в порядок, мэр занимается этим, хочется, чтобы и в подъездах все было красиво и хорошо.

Схема действий

От стенда к стенду

Перед дискуссией жители смогли уточнить сроки и конкретные виды работ по своим подъездам и тут же ознакомиться с теми строительными материалами, которые определены в обязательных требованиях фонда для выполнения работ, исходя из современных требований к износостойкости, надежности и безопасности, соответствующих противопожарным нормам.

Во время восстановительных работ в подъездах строители ремонтируют потолки, стены (штукатурка - шпаклевка - покраска), укладывают новую напольную плитку, меняют двери в подъезды и тамбуры, устанавливают стеклопакеты, восстанавливают ступени лестничных пролетов, интернет-кабели прячутся в кабель-каналы. Срок ремонта составляет два-три месяца.

На суд жителей было представлено все: от подъездных входных дверей до труб и ящиков мусоропроводов. На стендах - яркие «интеллектуальные» светильники (с 2018 года их устанавливают во всех новостройках, а также ремонтируемых подъездах города), которые во много раз

экономичнее прежних ламп не только за счет конструкции, но и за счет того, что включаются лишь в присутствии жильцов. По программе кап-ремонта подъездов такое освещение будет везде - от входной группы до чердачных помещений.

Жителям также представили многочисленные образцы элементов оформления стен и потолков - варианты покраски на выбор и напольную плитку, которая заменит старые покрытия. Собравшихся жильцов, муниципальных депутатов, представителей инициативных групп активно консультировали представители подрядных организаций, обложившиеся кипами лицензий и сертификатов соответствия представленных материалов, красок, покрытий, ламп и оконных пакетов. Жители могли подойти к ним и высказать пожелания по ремонту и материалам отделки.

Жителям домов представили многочисленные образцы элементов оформления их подъездов. Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

КСТАТИ

Разговор по существу

Тема капремонта - животрепещущая, а потому общение на Дне открытых дверей вышло далеко за рамки обсуждения исключительно облагораживания подъездов и плавно перешло на программу капремонта вообще.

Например, многодетная мама, проживающая на Волжском бульваре, пришедшая на встречу с тремя ребятишками, поделилась впечатлениями от свежего капремонта прямо в ходе пленарного заседания в конгресс-центре МТУСИ.

- Хочу просто поблагодарить за работу. Все как надо сделали, учли, что у меня дети. Я приехала из роддома - все сделано идеально, у меня стоят новые батареи, я счастлива, - сказала она.

Все участники встреч были настроены конструктивно и внимательно выслушивали пожелания жильцов. Так, жительница дома по улице Мельникова Виктория в целом осталась довольна начавшимся неделю назад капремонтом в своем подъезде. Работы там, по ее словам, ведутся аккуратно, но вот размер ступеней крыльца неудобный, а на пандус трудно вкатить коляску, посетовала она.

- Со ступенями и пандусом обязательно посмотрим, что можно сделать, - пообещал представитель управляющей организации, присутствовавший на встрече.

Подрядчикам подобный формат прямых встреч также пришелся по душе. Многие из них отмечали важность тесного взаимодействия с жителями во время проведения капитального ремонта.

- С жителями мы постоянно в контакте. Они нам звонят, ведь в подъездах вывесили стенды с телефонами технадзора, фонда, подрядных организаций и т. д.,

- отметила замдиректора по капитальному ремонту ГБУ «Жилищник» района Чертаново Центральное Наталья Апашкина. - Есть активный контингент жителей, они всегда приходят к нам, задают вопросы. Мы сейчас ремонтируем дома 1960 - 1970 годов постройки. Надо понимать, что все дома уже изношены, особенно это касается инженерных коммуникаций. Жители очень охотно идут на контакт по поводу капремонта, и люди довольны. Дело огромное.

Яркие «интеллектуальные» светильники во много раз экономичнее прежних ламп не только за счет конструкции, но и за счет того, что включаются лишь в присутствии жильцов. Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Как оказалось, жители назначенных к ремонту домов как раз встречи с представителями фонда очень ждали - это было понятно по числу вопросов. Они перечислили немало вопросов, требующих какого-то согласования или коммуникации. К примеру, заставленные вещами жильцов холлы, перекрытые стальными дверями площадки на две квартиры. Упомянули проблему слаботочных проводов, развешанных как попало.

- Будем требовать от фирм-подрядчиков строго руководствоваться согласованными с жителями, в том числе в рамках сегодняшней встречи, решениями по входным группам, дверям, вариантам окон, цвету стен и плитки, - сообщил собравшимся глава территориального управления фонда по СВАО Павел Рябоненко.

Разговор, в котором приняли участие сотрудники фонда, жильцы, подрядчики, представители рабочей группы по контролю за капремонтом, затянулся на два часа. Тем не менее на все вопросы были даны ответы. Что-то решалось на месте, кому-то предложили провести дополнительную встречу в Фонде капитального ремонта или встретиться прямо в доме.

- Нужную встречу провели, побольше бы таких встреч, - считает житель одного из домов Николай Константинов. - Меня устраивает разнообразие, которое предлагают в стандарте ремонта, хорошие предлагают цвета, окна и кабельные каналы. Но многое зависит от качества работы рядовых маляров, плиточников.

Как рассказал представитель компании-подрядчика Хадис Хадисов, с жильцами подъезда, который им предстоит капитально ремонтировать, они встречались и раньше - показывали им сметную документацию, а до того согласовали ведомость работ. Но были рады встретиться и в этот день.

Подрядчик убежден: открытые встречи с жильцами домов по капремонту - дело нужное. У москвичей возникает немало вопросов, которые надо решать до ремонта, а не после.

В целом людей ознакомили со всем, что их интересовало, получили от них предложения. А самое главное, была получена обратная связь, которая нужна и фонду, и жителям, чтобы в результате через 2 - 3 месяца любой житель мог похвастаться пришедшим в гости друзьям самым комфортным и красивым подъездом.