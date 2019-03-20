На Кузнецком мосту Доходный дом с магазинами признали объектом культурного наследия

В столице Доходный дом с магазинами на улице Кузнецкий Мост стал объектом культурного наследия регионального значения. Здание построено в 1901 году по проекту московского архитектора Митрофана Арсеньева.

- Здание возвели в стилистике эклектики начала XX века. Стоит отметить, что доходный дом с торговыми помещениями хорошо сохранил первоначальный облик и обладает несомненной архитектурно-художественной ценностью и градоформирующей значимостью, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты говорят, что проект доходного дома в три-четыре этажа был реализован не в полной мере. В 1901 году возвели только левую (западную) часть здания. Тогда дом принадлежал почетному гражданину Александру Арбатскому. Но спустя год он решил продать здание. Купила его вдова генерал-майора Мария Сокол.

Доходный дом так и не довели до совершенства. Главный фасад имеет несимметричную композицию. Украшают его горельефные изображения в виде стилизованных герм с ионическими капителями и четырьмя масками Гермеса.

После революции здание перешло государству, с 1920 года в нем разместили "Дом коммуны фабрики №16 Москвшвея". Ныне в здании торговые точки и офисы.

- Теперь памятник находится под охраной: запрещен снос, а любые ремонтные и реставрационные работы можно проводить только по согласованию с Мосгорнаследием и под контролем специалистов ведомства, - сказали в Департаменте культурного наследия города Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве дом с жар-птицами признали памятником архитектуры

В столице дом с жар-птицами признали памятником архитектуры. Пятиэтажное здание построили в 1911 году по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле позднего модерна. Это до сих пор жилой дом. А теперь еще и культурное наследие (подробности)

Собянин рассказал о сохранении культурного наследия Москвы

Историческая Москва не только охраняется государством, но и постоянно обновляется. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сохранении культурного наследия столицы. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте (подробности)