2019-03-20T13:58:50+03:00
Общество

Владельцам карт Московского кредитного банка вернут до 7% от потраченного на рестораны, путешествия и АЗС

Программа «МКБ Бонус» меняет условия
Ксения БОГДАНОВА
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Московский Кредитный банк с 1 апреля вводит новые категории, по которым участникам программы «МКБ Бонус» будут начисляться повышенные баллы за покупки. Со второго квартала держателям карт МКБ предлагаются на выбор пять категорий: рестораны и кафе (в том числе фастфуд и доставка еды), туризм (сюда входят покупка железнодорожных и авиабилетов, турпутевок, оплата отелей), траты на ремонт и мебель. Также баллы начисляются за поездки на такси, оплату услуг кашеринга, покупку билетов на городской транспорт, прокат велосипедов и оплату товаров и услуг на автозаправках. Выбрать новые категории можно уже сейчас, в конце марта.

Напомним, программа лояльности «МКБ Бонус» позволяет владельцам карт Московского кредитного банка возвращать до 7% от сумм, потраченных на ежедневные покупки. За каждую расходную операцию по карте начисляются баллы в зависимости от суммы покупки. Раз в три месяца держатели карт могут выбрать категории для повышенного начисления баллов — 5 или 7% (в зависимости от тарифа). За все остальные покупки клиенты получают 1% баллами. Накопленные баллы можно обменять на рубли по номиналу 1 рубль за 1 балл.

Чтобы начать зарабатывать баллы в программе «МКБ Бонус», достаточно подтвердить свое участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». Кроме того, в мобильном банке в разделе «Персональные предложения» можно получить кэшбэк до 15% от сумм, потраченных у определенных партнеров банка — от АЗС до аптечных сетей.

С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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