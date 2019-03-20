Третий маршрут Московских центральных диаметров: Из Зеленограда в Раменское прокатимся через три года

В столице готовятся к открытию первые скоростные рельсовые линии - Московские центральные диаметры (МЦД). В конце этого года - начале 2020-го пассажиры смогут прокатиться на линиях Одинцово - Лобня (МЦД-1) и Нахабино - Подольск (МЦД-2).

За ними в конце 2021 - начале 2022 года поедет и третий маршрут - Зеленоград - Раменское (МЦД-3). Пассажиры смогут в два раза быстрее добраться из Химок в центр Москвы. На дорогу от платформы Химки до первой пересадочной станции Ховрино-2 уйдет всего пять минут. Кроме того, власти ожидают, что разгрузится Ленинградское шоссе. Не исключено, что среди водителей будут и такие, кто пересядет из личного авто в скоростные поезда МЦД.

Сейчас в столице разрабатывают еще два маршрута будущих диаметров - Апрелевка - Железнодорожный (МЦД-4) длиной 86 километров и Пушкино - Домодедово (МЦД-5) длиной 72 километра. Напомним, МЦД соединят пока «разорванные» направления Московской железной дороги. На каждом из них появятся удобные пересадки в подземку, МЦК, автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки, а также на другие линии МЦД.

Маршрут МЦД-3.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Диаметры будут работать так же, как и метро, - с 5.30 до 1.00. Поезда станут курсировать каждые пять - шесть минут в часы пик. За проезд можно будет заплатить привычным способом на выбор - картой «Тройка», банковской картой или с помощью смартфона. На платформах МЦД поставят турникеты с терминалами для бесконтактной оплаты. Для этого подойдут карты, поддерживающие технологии PayPass и PayWave, а также смартфоны с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

КОНКРЕТНО

Длина МЦД-3 - 88 километров.

На линии - 43 остановки с пересадками на метро, МЦК, наземку.

Поезда «Иволга» - с системой климат-контроля, бесплатным Wi-Fi и розетками для гаджетов.

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