Московская «скорая» - самая быстрая в Европе

По данным столичного департамента здравоохранения, доставка пациента от дома до больницы в Москве занимает примерно 50 минут, что заметно меньше, чем, например, в Париже. Эти данные озвучил руководитель департамента Алексей Хрипун.

По его словам, в ближайшие два года скорая и неотложная помощь будут серьезно обновлены. До конца 2020 года эти службы получат около 1 тысячи единиц медицинской техники.

-Это дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, а также мобильные системы для реанимации, интенсивной терапии и транспортировки новорожденных. Всего на службе Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова ежедневно находится более тысячи машин. Техническое оснащение всего имеющегося парка автомобилей обновляется регулярно в плановом порядке, — сообщил Алексей Хрипун.

Реанимационные бригады дополнительно оснащены системой «Автопульс» для автоматического непрямого массажа сердца.

Скорая помощь получает и обрабатывает вызовы в автоматическом режиме. У всех бригад есть планшеты, подключенные к системе ЕМИАС. Отправляясь по вызову, медики видят данные электронной карты пациента. В случае сосудистых патологий система «Стационар» позволяет узнать, в какой из больниц свободны операционные.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Единый городской диспетчерский центр принимает около 15 тысяч звонков в сутки.

В городе работают 1020 бригад, из которых 899 - бригады общего профиля, 22 - анестезиологии и реанимации, 61 - педиатрическая, 20 - психиатрических и 18 - консультативные.