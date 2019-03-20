2019-03-20T15:23:34+03:00
Общество

Все роддома столицы оснащены по последнему слову техники

Доля выживших недоношенных младенцев соответствует показателям ведущих стран
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Все роддома столицы оснащены по последнему слову техники, а улучшение качества обслуживания беременных москвичек в последние годы является одним из приоритетов столичного здравоохранения, сообщил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на заседании столичного правительства.

По словам чиновника, за последние годы родильные дома города оснащены самым современным оборудованием и техникой: кардиомониторами, кувезами, пеленальными столиками с подогревом, ультразвуковыми аппаратами, наркозно-дыхательная аппаратурой, новыми операционными столами. Перечисленные достижения медицинской науки позволяют качественно оказывать помощь маме и ребенку. Даже новорожденным с экстремально низким весом. В результате с 2012 года показатель выживаемости недоношенных детей с маленьким весом в два раза — до 92,6% новорожденных, что соответствует параметрам ведущих зарубежных стран.

В 2018 году увеличилось число наследственных заболеваний, которые врачи выявляют у младенцев во время массового скрининга. Увеличены возможности лечения бесплодия по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Причем, если в 2015 году процедуру искусственного оплодотворения (официально - «экстракорпоральное оплодотворение) по ОМС выполняли всего 15 клиник, то в 2018-м — уже 35. Общее количество процедур искусственного оплодотворения увеличилось в 3,2 раза. В прошлом году их число достигло 4,1 тысячи.

При выписке из роддома мамы получают подарочные наборы. В них входят детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки — все то, что необходимо ребенку в первые месяцы жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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