Наше Подмосковье. Продукты с выставки - к вашему столу

Вчера в подмосковном центре «Крокус Экспо» стартовала большая выставка Metro Expo 2019. Она проводится уже девятый год подряд и за это время стала одной из крупнейших площадок для общения торговых сетей и небольших магазинов, известных или начинающих свой бизнес фирм и органов государственной власти. Компании проводят в рамках выставки свои презентации. Здесь же заключаются договора, обсуждаются тенденции рынка. На выставке представлены стенды почти 500 компаний, которые презентуют около 4 тысяч эксклюзивных товаров. Ожидается, что за три дня на Metro Expo 2019 побывают более 21 тысячи человек из 632 городов России и еще 26 стран. Например, одну из вчерашних конференций посетили около 2 тысяч (!) владельцев небольших магазинчиков шаговой доступности. В этом году главные темы выставки - цифровизация, инновации, а также поддержка здорового образа жизни.

Главный организатор - торговая сеть Metro Cash & Carry. Это немецкая компания, которая входит в топ-5 крупнейших торговых сетей мира. Первый ТЦ Metro открылся в Подмосковье еще в 2007 году. На текущий момент в области работает уже 10 торговых центров (включая ТЦ «Реал» в Котельниках. - Авт.).

566 млн. рублей выплатила в 2018 году компания Metro Cash & Carry в бюджет Московской области.

В церемонии открытия Metro Expo приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Сбербанка Герман Греф.

- Каждый раз здесь (на выставке. - Авт.) очень живая атмосфера, - отметил Андрей Воробьёв. - В Московской области торговля занимает 25% ВРП (внутренний региональный продукт, общая стоимость всех товаров и услуг. - Авт.). Это очень много. И Metro, и конкуренты Metro очень уверенно чувствуют себя на нашей территории. Поэтому я очень рад этому мероприятию. Хочу пожелать участникам, тем, кто пришел сюда, кто ищет, узнает, учится, успешной деятельности. Ну а мы традиционно будем рады всех видеть в Подмосковье.

Герман Греф отметил работу подмосковного губернатора по привлечению инвестиций и созданию привлекательных условий для предпринимателей.

- Андрей Юрьевич очень много делает для развития бизнеса, и мы очень многие пилотные программы развиваем здесь, в Московской области, - заявил президент Сбербанка. - Вообще Московский регион - город Москва и Московская область - очень, что называется, friendly. То есть очень доброжелательны к малому бизнесу.

В свою очередь, посол Германии в России Рюдигер фон Фрич поблагодарил подмосковных партнеров за помощь в работе немецкого инвестора и напомнил, что 95% всего ассортимента магазинов Metro - продукция российских производителей.

Metro EXPO 2019 в цифрах.

- Компания Metro является своеобразным примером германо-российских отношений в области экономики, - отметил господин посол. - Metro - это семейное среднее предприятие. Таким образом, оно сравнимо с 90 процентами компаний, которые работают на российском рынке.

Московскую область на выставке Metro Expo представляют 17 компаний. Среди них крупный производитель колбас «Мясокомбинат «Павловская Слобода» (городской округ Истра, 1200 рабочих мест), производитель молочных продуктов «Данон Трейд», управляющий крупным заводом в Чехове (более 1 млрд рублей ежегодно в виде налогов, 830 рабочих мест), ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» (Рузский городской округ) и другие.