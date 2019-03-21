2019-03-21T13:56:39+03:00
Общество

В Москве центры занятости открылись в офисах «Мои документы»

Безработные могут получить бесплатную консультацию и составить резюме
Светлана ВОЛКОВА
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Переезд центров занятости в МФЦ начался с января этого годаПереезд центров занятости в МФЦ начался с января этого годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В 11 офисов центров госуслуг «Мои документы» Южного и Юго-Восточного округов переехали районные отделы службы занятости (см. адреса ниже). Жители могут прийти сюда в поисках работы независимо от места жительства в Москве.

На бесплатной консультации специалисты помогут составить резюме, найти нужную вакансию в банке данных столичной службы занятости, направят на постоянную или временную работу. К примеру, в летние каникулы школьники в возрасте от 14 до 18 лет могут устроиться помощниками озеленителей. На временную работу могут также рассчитывать молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет со средним профессиональным образованием, которые ищут работу впервые, а также москвичи, которым не удается найти заработок. Кроме того, в центрах госуслуг можно оформить справки о социальных выплатах и о статусе безработного.

Переезд центров занятости в МФЦ начался с января этого года. Полностью бюро по трудоустройству перебрались в офисы «Мои документы» в Юго-Восточном округе и большинство - в Южном округе. В ближайшие месяцы «биржи труда» будут открываться в МФЦ остальных округов.

Безработных принимают здесь по будням с 8.00 до 20.00. Помимо этого, в центрах можно сделать фото, распечатать нужный документ с флешки или сделать копии, выпить кофе и перекусить. Во всех офисах есть бесплатный Wi-Fi, книжные и детские уголки.

НА ЗАМЕТКУ

Куда в столице обращаться в поисках работы

Юго-Восточный округ

Районы Нижегородский и Лефортово

Пр-д Завода Серп и Молот, д. 10

Некрасовка

ул. Маресьева, д. 1

Текстильщики

Волжский б-р, квартал 95, корп. 2

Люблино

ул. Люблинская, д. 53

Марьино

ул. Совхозная, д. 41

Южный округ

Районы Нагорный и Нагатино-Садовники

Варшавское ш., д. 47, корп. 4

Зябликово

ул. Мусы Джалиля, д. 21

Орехово-Борисово Северное

ул. Ясеневая, д. 8

Нагатинский Затон

ул. Нагатинская, д. 27

Бирюлево Западное

Востряковский пр-д, д. 22Б

Чертаново Центральное

Россошанский пр-д, д. 4б

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ИСТОЧНИК KP.RU

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