2019-03-21T13:40:29+03:00
Общество

Бесплатные экскурсии на заводах и фабриках Москвы: Дегустация мороженого, секреты автопрома и мини-пивоварня

Детей и взрослых зовут на прогулку по промышленным цехам
Светлана ВОЛКОВА
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Любителей мороженого приглашают на фабрику по производству более 180 видов этого десертаЛюбителей мороженого приглашают на фабрику по производству более 180 видов этого десертаФото: Александр ГЛУЗ
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С 28 по 30 марта желающие могут бесплатно сходить на экскурсию по 11 крупнейшим предприятиям столицы. За час посетители увидят, как готовят мороженое, пекут торты, варят шоколад, разливают по бутылкам квас и лимонад, собирают космические спутники и автомобили. Прогулки по цехам проведут во время акции «Открой#Моспром». На заводах и фабриках также устроят мастер-классы для детей и взрослых. Расписание экскурсий и предварительная регистрация - на сайте проекта «Открой#Моспром». В одной группе могут собраться от 15 до 40 человек в зависимости от предприятия.

К примеру, как сообщает портал мэра Москвы mos.ru, на крупной кондитерской фабрике гостей поведут в музей истории шоколада и какао, а также в цех, где делают лакомство и упаковывают плитки. Экскурсии пройдут 28 марта и 29 марта, в 9.30, 10.30 и 11.30.

В научном центре «НАМИ» 29 марта в 10.30 расскажут об истории производства отечественных автомобилей, о разработках новых легковых машин, в том числе представительских авто и электромобиля на солнечных батареях.

Любителей мороженого приглашают на фабрику по производству более 180 видов этого десерта. В цехах покажут, как делают сорбеты, шербеты, фруктовый лед, эскимо, торты из мороженого, мороженое без сахара и с пониженным содержанием жира. Сладкоежек ждут 28 и 29 марта, в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 и 16.00.

На территории корпорации ВНИИЭМ 28 и 29 марта в 13.00 экскурсанты увидят сборку спутников для изучения погоды, мониторинга окружающей среды и чрезвычайных ситуаций. А на одном из пивоваренных заводов столицы покажут мини-пивоварню, где готовят крафтовые напитки. Экскурсии пройдут 28 марта в 15.00, 29 марта в 10.00 и 30 марта в 14.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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