Собянин: "Московская электронная школа" открывает доступ к своей библиотеке всему миру

Сергей Собянин встретился 21 марта с учителями школы №1234, внесшими наибольший вклад в развитие "Московской электронной школы", и обсудил с ними дальнейшее развитие этого проекта.

- Московская электронная школа демонстрирует неплохие результаты. В основу этих знаний ложатся знания. Мы должны совершенствовать технологии, облегчать труд учителей , - сказал Сергей Собянин. - Мы сделали первый шаг - обновили технику в школах Москвы. Уже сейчас понятно, что проект становится народным - 90% уроков создают учителя школ.

Сейчас в рамках "Московской электронной школы" стоит задача создания портфолио школьника, где будут фиксироваться победы в конкурсах и олимпиадах, данные об экзаменах. Возможно, оно будет учитываться при поступлении в университет.

Учителя, в свою очередь, рассказали мэру города о деталях учебного процесса. Что хорошо бы иметь виртуальную лабораторию, где ученики могли правильно готовить суп, делать выкройку. Также преподаватели похвастались, как совмещают разные уроки, например, алгебру с русским языком или физкультуру с английским языком.

- Нужно, чтобы была возможность освободить учителей от проверки домашних заданий. Для проверки тетрадей требуется много времени, а так машина смогла бы сама проверять тесты и ставить оценки, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По итогам встречи мэр города принял решение открыть доступ к библиотеке МЭШ для учителей, школьников и всех жителей Москвы, других регионов России и зарубежных стран. Получить его можно будет, скачав мобильное приложение "Московская электронная школа" в App Store или Google Play.

Все желающие смогут воспользоваться электронными сценариями уроков, интерактивными образовательными приложениями, художественными произведениями школьной программы, учебными пособиями, виртуальными лабораториями, тестовыми заданиями (за исключением учебных материалов, защищенных авторскими правами).

Люди смогут не только иметь доступ к файлам, но и вносить свои разработки. Сергей Собянин дал поручение разработать механизм, который позволит подключить к процессу создания контента МЭШ всех желающих в Москве, в России и в мире.

Стоит напомнить, уже несколько лет педагогам предоставляется доступ к единой обширной базе данных, где загружены 232 электронных учебника, свыше 10 000 тестов, 6 виртуальных лабораторий, более 7000 интерактивных приложений и более 22 000 электронных сценариев уроков. Воспользоваться ими могут также ученики и родители. "Московская электронная школа" позволяет школьникам самостоятельно изучать интересующие их темы, готовиться к экзаменам и контрольным работам.

Проект «Московская электронная школа", помимо библиотеки учебных материалов, электронных журналов и дневников, включает интерактивные панели, точки доступа к Wi-Fi, серверы и ноутбуки для учителей.

КСТАТИ

В настоящее время в открытом доступе библиотеки МЭШ размещены следующие материалы:

- сценарии уроков – 35 317;

- электронные учебные пособия – 936;

- учебники издательств – 355;

- атомарный контент – 472 099;

- тестовые задания – 24 054;

- интерактивные образовательные приложения – 49 420.