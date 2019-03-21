Москва открывает доступ к библиотеке МЭШ по всему миру

Сценарии и другие наработки к урокам Московской электронной школы (МЭШ) полностью откроют всем желающим в Москве, в России и даже в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с учителями, которые внесли наибольший вклад в развитие МЭШ. Градоначальник встретился с педагогами в школе №1234 на ул. Большая Молчановка, д. 26-28.

«Что дальше делать, как развивать эту систему, как лучше адаптировать к работе учителей, учащихся, родителей, разработчиков проекта. Как интегрировать в эту среду ваших коллег из других регионов, дать возможность подгружать свои знания, свои сценарии, дополнять нашу образовательную платформу знаниями педагогов из других регионов, может, из других стран, - интересовался риторическим вопросом Сергей Собянин. - Сделать нашу систему более открытой - это следующий дополнительный шаг для развития».

Уже в ближайшее время все желающие получат доступ к учебным материалам, размещенным в библиотеке МЭШ, в том числе электронным сценариям уроков, интерактивным приложениям, художественным произведениям школьной программы, пособиям, виртуальным лабораториям м тестовым заданиям. Исключением станут учебные материалы, защищенные авторскими правами.

Изучить материалы МЭШ можно будет с помощью мобильного приложения «Московская электронная школа» в App Store или Google Play.

Напомним, правительство Москвы запустило проект в 2016 году. В настоящее время в виртуальной библиотеке размещено более 35 тыс. сценариев уроков, более 900 электронных учебных пособий, более 350 учебников издательств, свыше 24 тыс. тестовых заданий, почти 49,5 тыс. интерактивных образовательных приложений.

Причем, помимо виртуальной инфраструктуры у библиотеки существует и физическая: 48 тыс. 232 точки высокоскоростного доступа Wi-Fi и 21 тыс. 152 интерактивные панели, которыми были оборудованы 1 тыс. 469 школьных зданий. Более 43 тыс. московских учителей были обеспечены персональными ноутбуками.

Правительством Москвы финансово стимулирует педагогов для работы с МЭШ. Ежемесячную городскую надбавку в размере 10 тыс. рублей за работу с образовательным приложением получают 53,2 тыс. московских учителей. 722 учителя из 314 школ – авторы наиболее востребованных электронных учебных материалов – получили специальные гранты столичного правительства.