В Москву возвращается зима: выпадет 25% месячной нормы снега, в Шереметьево отменяют рейсы

"Никогда такого не было, и вот опять". Это о зиме, которая весной возвращается в Москву. В пятницу, 22 марта, в столице начнется ныряющий циклон североатлантического происхождения. Проще говоря, начнется снегопад. За сутки выпадет 25% месячной нормы осадков.

- Будут обильные осадки. Преимущественно в виде мокрого снега. Выпадет до 8-9 мм или 25% месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода (до 5-6 мм), гололед, - рассказали в Метеобюро "Фобос".

Снегопад - это одно. Второе - ожидается сильный северо-западный ветер 7-12 м/с, порывы будут достигать 18 м/с, а это значит, что нужно быть осторожными возле шатких конструкций, билбордов, деревьев. Возможны обрывы линий электропередачи. Третье - ухудшение видимости на дорогах. Не исключено, что будут сбои в функционировании наземного транспорта. Известно, что не полетят из "Шереметьево" некоторые самолеты компании "Аэрофлот".

- В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 22 марта, - сообщили в компании "Аэрофлот". - Отмена семи рейсов, направления: Варшава, Берлин, Хельсинки, Франкфурт, Воронеж, Таллин, Нижний Новгород.

Также авиакомпания изменила время вылета еще по 17 направлениям, среди них Омск, Краснодар, Махачкала, Баку, Тюмень.

- Ненастье в виде снегопада начнется в Москве утром 22 марта в период с 6.00 до 9.00 и продержится весь день. Снег продолжится в ночь на 23 марта. Температура днем будет от 0 до +5 градусов. В ночь на воскресенье также будет кратковременный снег, температура составит от +1 до +6 градусов, - сообщили синоптики.

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