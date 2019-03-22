Парк «Зарядье» получил специальный архитектурный приз MIPIM

Впервые в истории MIPIM проект правительства Москвы получил Гран-при фестиваля - специальный приз жюри, в составе которого ведущие мировые архитекторы и эксперты в области урбанистики. Признание жюри авторитетного международного конкурса считается самой почетной наградой в сфере недвижимости.

Премия вручается с 1991 года в рамках инвестиционной выставки MIPIM. Ее удостаивается только один проект среди всех финалистов конкурса. В 2019 году - это проект правительства Москвы!

СМЕЛОСТЬ РЕШЕНИЙ КОМАНДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

На выбор жюри повлияли сразу несколько основных критериев проекта «Зарядья». Это смелость градостроительного решения, уникальность архитектурных форм и профессиональная команда из специалистов правительства Москвы, городской компании «Мосинжпроект», иностранных и российских архитекторов, инженеров.

- Оценку нашему уникальному парку дали эксперты высочайшего уровня, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на торжественной церемонии награждения во Дворце конгрессов и фестивалей в Каннах. - «Зарядье» - это первый парк, построенный в центре Москвы за последние 200 лет!

При этом он напомнил, что на лакомом участке земли в десять гектаров планировалось возвести 450 тысяч квадратных метров различной недвижимости, в том числе жилья. Мэр столицы Сергей Собянин принял решение возместить затраты инвесторам, а на этом месте построить парк и концертный зал.

Заммэра поблагодарил всю международную команду, работавшую над обликом парка и концертного зала. И пригласил всех участников международной выставки MIPIM на предстоящий Московский урбанистический форум. Его проведут именно в «Зарядье», в концертном зале, с 4 по 8 июля.

В ОДНОМ РЯДУ С ЛОНДОНОМ И ШАНХАЕМ

За тридцатилетнюю историю MIPIM специальным призом жюри награждались только самые лучшие международные проекты. Как и парк «Зарядье», победители никого не оставляют равнодушными. К примеру, в 2015 году эту награду Special Jury Award MIPIM получил Олимпийский парк королевы Елизаветы в столице Великобритании Лондоне (Queen Elizabeth Olympic Park). На площади более 226 гектаров разместилось огромное пространство со спортивными комплексами - Олимпийской деревней, Лондонским стадионом, Лондонским центром водных видов спорта, парковыми зонами и самой высокой смотровой башней в Великобритании ArcelorMittal Orbit. Открытие парка и спортивных площадок было приурочено к летним Олимпийским и Паралимпийским играм 2012 года.

Приз жюри MIPIM 2016 вручили Шанхайской башне в Китае (Shanghai Tower). Сооружение высотой 632 метра стало третьим по высоте зданием в мире после 828-метрового «Бурдж-Халифа» в Дубае и «Небесного дерева» Токио высотой 634 метра. Для энергоэффективности башню сконструировали по принципу термоса - с наружной «оболочкой» из двухслойного стеклянного фасада. Фишка небоскреба - самый быстрый в мире лифт, который ездит со скоростью 20,5 метра в секунду. В башне - офисы, развлекательные и торговые центры, отель класса люкс и культурные пространства.

«СЕРДЦЕ И ДУША В САМОМ ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ»

Парк «Зарядье» открылся в сентябре 2017 года - к 870-летию столицы. Самыми необычными сооружениями в парке стали уникальный концертный зал и стеклянный мост, известный везде как «парящий» - с красивыми видами на Кремль, храм Василия Блаженного и Москву-реку. Концертный зал принял первых зрителей 8 сентября 2018-го - через год после открытия парка.

- Этот зал призван стать сердцем и душой уникального парка в самом центре нашей столицы, приумножить неповторимый образ нашей Москвы и всей России, - сказал президент Владимир Путин.

Уникальность концертного зала «Зарядье» выражается во всем. Трансформирующиеся за считаные минуты сцена и партер, идеальная акустика на основе более 15 тысяч специальных панелей с элементами дерева махагони, «стеклянная» крыша-кора с тропическими растениями и, конечно, самый большой орган в стране на 85 регистров.

В 2016 году спецприз жюри MIPIM получил проект 632-метровой Шанхайской башни в Китае. Фото: MIPIM

ПРИЗНАНИЕ

Награды и премии вручают уже не первый раз

В июне 2018 года парк «Зарядье» включили в шорт-лист конкурса Всемирного фестиваля архитектуры в категории «Ландшафтные проекты».

В июле 2018 г. - в шорт-лист архитектурной премии Dezeen Awards в номинации «Гражданское и культурное здание».

В августе 2018 г. - в список лучших мест в мире по версии американского журнала Time. Тогда издание выбрало 100 самых интересных и уникальных достопримечательностей в 2018 году по всему миру.

Парк «Зарядье» стал лауреатом премии портала ArchDaily в номинации «Лучший проект в области общественных пространств».

КСТАТИ

А конкуренты кто?

В этом году на престижный приз MIPIM претендовали близкие нам по концепции проекты из других стран. В одной номинации с парком «Зарядье» - «Лучший проект восстановленной городской среды» (Best Urban Regeneration Project) - оказались три серьезных конкурента.

Среди них - проект реконструкции исторического центра Франкфурта-на-Майне в Германии (Rebuilding Frankfurt’s Old Centre). Восстановление Старого города, разрушенного во время Второй мировой войны, продолжалось шесть лет. На площади 7 тысяч квадратных метров заново построены площадь и целый ряд улиц - всего 35 зданий. Из них 15 - точные реконструкции, соответствующие историческому облику.

Еще один проект - Национальный центр искусств Гаосюна в Тайване (National Keoshsiung Centre for the Art). Крупнейший в мире центр искусств площадью 141 тысяча квадратных метров стал самым дорогим зданием трехмиллионного тайваньского города Гаосюн, построенным за последние 20 лет. Внутри оперный зал на 2226 мест трансформируется в европейском стиле с оркестровой ямой перед сценой или в китайском стиле с оркестром сбоку.

Другой проект - экопарк в городе Чанчунь в Китае (Changchun Culture of Water Ecology Park). Его построили на месте бывшей водоочистной станция № 1 Чанчуня, возведенной во время режима Маньчжоу-го. На площади 300 тысяч квадратных метров здесь сохранились редкие растения. Кроме того, из уважения к истории архитекторы бережно восстановили первоначальный вид индустриальных построек - нескольких бетонных резервуаров для чистой воды. В экопарке высадили зеленую лужайку, открыли музей и лесной ландшафтный коридор для прогулок.