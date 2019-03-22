Московские поликлиники становятся доступнее

С 2010 года в Москве построили или реконструировали 110 поликлиник и больниц. В ближайшие годы по решению мэра Сергея Собянина 135 поликлиник планируется капитально отремонтировать, а 37 - построить по новым стандартам. При этом сюда входит не только единый дизайн зданий, но и обслуживание пациентов по «Московскому стандарту поликлиники», зонирование, дооснащение, расширение штата персонала, тренировки долголетия.

Кроме того, в столице откроются шесть комплексов для оказания экстренной медицинской помощи в больницах имени Вересаева, имени Буянова, имени Жадкевича, имени Боткина, № 15 имени Филатова, НИИ имени Склифосовского. Новый поликлинический корпус уже принимает пациентов при больнице № 52 в районе Щукино на северо-западе города. Улучшения произошли масштабные. Раньше поликлиника находилась на первом полуподвальном и втором этажах в жилом доме, что было не очень удобно и для пациентов, и для жильцов, и для врачей.

Теперь работает детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на прием 500 взрослых и 250 детей в смену. Здесь разместились консультативно-диагностический центр больницы, дневной стационар, экспресс-лаборатория, отделение лучевой диагностики. В детском отделении есть комната для кормления, кабинеты для массажа, бассейн для водолечения. И врачи, и пациенты довольны новым корпусом. Кабинетов для приема больных и современной медтехники стало больше, очередей - меньше.

НА ПРИЕМ К ВРАЧУ ПОПАСТЬ ТЕПЕРЬ ПРОЩЕ

С участием москвичей ранее разработали и внедрили новый московский стандарт поликлиник. «Они стали более комфортными, а доступность медицинской помощи выросла в разы», - отметил министр столичного правительства, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, в 2018 году 80 процентов пациентов могли попасть на прием к врачам-терапевтам (врачам общей практики) и 85 процентов - к врачам-педиатрам в день обращения. До 3,3 дня сократились сроки ожидания приема врачей-специалистов. Для сравнения: в 2012 году на это уходило 10 дней. Вместо 30 минут, как было семь лет назад, ожидание приема у кабинета врача длится 10 минут.

Меньше приходится ждать и диагностических исследований - КТ, МРТ и других. Раньше на очередь тратилось до 25 дней, сейчас - не более восьми дней. В исследовании компании PricewaterhouseCoopers, проведенном в 2018 году, отмечается, что по уровню оснащения диагностическим оборудованием для КТ и МРТ Москва входит в пятерку мировых столиц с развитым здравоохранением.

С помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) за восемь лет создан единый цифровой контур. Он охватил все амбулатории, поликлиники, а также службы скорой и неотложной помощи. Система обслуживает до 250 тысяч пациентов в день и содержит более восьми миллионов медицинских карт. К 2020 году в единое цифровое пространство добавят и городские стационары. Это позволит больным получать медицинскую помощь непрерывно на всех этапах, в том числе при плановых госпитализациях, реабилитации, ведении беременности и родов.

СТАНДАРТ ПОЛИКЛИНИК

В ближайшие годы столичные власти начинают второй этап внедрения нового стандарта поликлиник. Жители смогут почувствовать заботу о своем самочувствии и придерживаться здорового образа жизни.

Поликлиники и больницы будут и дальше оснащать аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами, маммографами и другим дополнительным оборудованием. А внутри зданий все обустроят так, что пациентам станет удобнее там находиться, а врачам - комфортнее работать.

Новый стандарт внедряется в столице уже с этого года (в отличие от всей России) и по лечению онкологических болезней. При этом Москва увеличивает финансирование помощи онкобольным, выделяя 15,6 миллиарда рублей на химиотерапию. А для протонной терапии городские власти подписали соглашение с Институтом Березина.

КСТАТИ

Для пожилых пациентов проводят тренировки долголетия

Для тех, кто постарше, в поликлиниках разрабатывают программы для продления активной жизни. К пожилым пациентам применяют индивидуальный подход. К примеру, врачи составят персональные рекомендации для занятий лечебной гимнастикой. Для этого в 40 столичных поликлиниках в этом году запустят еще один масштабный проект - «Тренировки долголетия». Его разработали специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Благодаря новому стандарту лечения аритмии для пациентов будут закупаться за счет бюджета пероральные антикоагулянты. Их применение позволяет отсрочить или даже предотвратить инсульт.