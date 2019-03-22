За восемь лет в столице отреставрировали 1247 памятников архитектуры

«Если в 2010 году количество памятников архитектуры, которые находились в плохом состоянии, составляло 39%, то в 2018-м — 6%», — цитирует официальный портал мэра Москвы главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Каждый год реставрация проходит в сотнях памятников архитектуры. Только в 2018 году властям столицы удалось привести в порядок ряд знаковых не только для Москвы, но и для страны в целом объектов: фонтан «Золотой колос» на ВДНХ, читальный зал Российской государственной библиотеки, ансамбль паровозного депо на станции «Подмосковная», здание Малого театра, особняк Кекушевой на Остоженке и другие.

Подробнее расскажем о реставрации фонтана «Золотой колос» на ВДНХ, построенный в 1939 году. Фонтан построен из бетона и стали, отделан медью. После Великой Отечественной войны «Золотой колос» демонтировали, а на его месте установили новую конструкцию. Это был один из самых зрелищных фонтанов страны: 66 струй воды, 30 из которых — 25 метров в высоту. Но на закате СССР «Золотой колос» фактически закрылся - до реставрации фонтан не работал три десятилетия.

Реставрация фонтана стартовала в 2016 году. Отделали золотой смальтой из глушеного цветного стекла, привели в порядок и Каменский пруд, над которым возвышается «Золотой колос». Причем, пруд почистили впервые, вывезя 18 тысяч кубометров ила и глины.

Причем, власти признают, что ощутимый вклад в реставрацию памятников архитектуры вносят частные инвесторы.

«Для них в городе реализуется программа «1 рубль за 1 квадратный метр». Программа заключается в следующем: предприниматели, которые заключили договор аренды на 49 лет и в течение первых пяти лет провели необходимые реставрационные работы, переходят на льготную ставку аренды — один рубль за квадратный метр в год», - пояснил глава Мосгорнаследия.

На сегодня по программе «1 рубль за 1 квадратный метр» в частные руки переданы 25 аварийных зданий с историей. Реставрация 15 памятников архитектуры завершена, три из них - в 2018 году. В официальном сообщении уточняют, что речь идет о садовом павильоне в переулке Сивцев Вражек, доходных домах в Настасьинском переулке и чугунном павильоне остановки «Красностуденческий проезд».