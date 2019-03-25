Семь новых горнолыжных комплексов в столице: В Новой Москве - из грунта от строительства метро, а на Воробьёвых горах - с отделкой из натурального дерева

К 2021 году в столице для любителей горных лыж откроются сразу семь новых спорткомплексов. Один из них - на Воробьёвых горах - уже строится. Здесь разместят три горнолыжные трассы с разгонной эстакадой, сноуборд и экстрим-парки, роллердром, санную трассу. Рядом поставят три трамплина для прыжков на лыжах и трамплин для сноуборда и фристайла. Старые склоны укрепят и защитят от оползней. Для отделки сооружений используют натуральное дерево.

- Шесть горнолыжных спусков находятся в стадии проектно-изыскательских работ, - рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в интервью газете "Вечерняя Москва". - Возведение двух из них планируется в старых границах Москвы - в долине реки Сходня, Шипиловском проезде и на улице Заречье, остальные - в Новой Москве.

По его словам, склоны в Троицком и Новомосковском округах будут насыпать из земли, оставшейся после строительства линии Большой кольцевой линии метро до Троицка. Каждый год в столице от новых станций подземки остаётся до 20 миллионов кубометров грунта. Чтобы не вывозить его на полигоны, решили часть земли пустить на горнолыжные склоны.

Семь новых горнолыжных комплексов в столицеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНКРЕТНО

Где прокатимся с ветерком

1. В долине реки Сходни - горнолыжный комплекс "Куркино" с двумя канатными дорогами длиной 220 и 225 метров, трехэтажным физкультурно-оздоровительным комплексом с тренажерным залом и медкабинетом. Рядом - открытая спортивная площадка и парковка.

2. В Шипиловском проезде - спорткомплекс с тремя подъемниками.

3. На Воробьёвых горах - склоны в спорткомплексе «Воробьевы горы». Здесь можно будет проводить турниры по горным лыжам, прыжкам с трамплина и сноуборду.

Склоны в Новой Москве:

4. Вдоль дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе

5. В парке "Красная Пахра"

6. Около Центральной кольцевой автодороги и Варшавского шоссе

7. Горнолыжный парк во всесезонном парке рядом с деревней Летово