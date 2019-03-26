Московские медики повышают квалификацию на реалистичном «полигоне»

Робот Да Винчи послушен. Он повторяет каждое движение моих пальцев, окольцованных хомутами сенсорных датчиков. В окуляре камеры я вижу, как стальные манипуляторы, продолжение моих рук, погружаются в брюшную полость пациента. Там - свет в конце тоннеля и вена с отходящим от нее кровоточащим сосудом. Надо остановить кровотечение, прижечь и обрезать сосуд. Все просто, базовый курс.

- Упритесь браншей в брюшную стенку. Так, хорошо, теперь ротатором подверните браншу и зажимайте. Правая педаль. - Я увлеченно следую командам наставника и, чувствуя сопротивление брюшной стенки, разворачиваю зажим под нужным углом, захватываю сосуд, давлю ногой на «газ». Разряд. Электроток меняет цвет сосуда в месте зажима с красного на бежевый. Кажется, прижег. Правой рукой подвожу к точке коагуляции резектор, «чикаю» пальцами и вижу, как ножницы робота четко повторяют движение. Сосуд рассечен, но… кровь все еще течет! Почему я не был ни на одной лекции по хирургии?!

Будь это живой человек, я, далекий от медицины журналист, добавил бы ему проблем. Меня оправдывает то, что в медицинском симуляционном центре Боткинской больницы виртуальные «пациенты» способны «умирать» тысячи раз. И случается такое так же часто, как часто операции проводят журналисты…

Манекены-роботы и виртуальные компьютерные программы имитируют здесь жизнь. Настолько реалистично, что тяжелые роды в машине «Скорой помощи», теракты, ДТП, инсульты, отек легких и инфаркты, с которыми врачи здесь сталкиваются десятки раз на дню, могут стать для неподготовленного человека испытанием для психики. Для врачей же это - закрепление навыков.

- В нашем центре врачи отрабатывают критические ситуации, которые в реальности могли бы привести к риску для жизни пациента. Врач и медсестра, работая в команде, оказывают помощь роботу. И от правильной последовательности, слаженности действий медиков зависит его спасение. Машина подсказывает, насколько правильно они действуют. Именно так, в многократном повторении, нарабатываются спасительные секунды, от которых зависит жизнь пациента, - рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин. По его мнению, организация медицинского симуляционного центра стала стратегически значимым решением городских властей. В качестве аргумента он привел пример: за три года стажировку здесь прошли больше 30 тысяч московских медиков. Больше 1 тысячи московских хирургов научились делать лапароскопические операции, то есть не через уродующий тело разрез, а через прокол. И доля таких операций в Москве выросла с 34% до 70%. Самый распространенный случай, удаление аппендикса, в Москве в 95% случаев делают теперь лапароскопическим методом.

В симуляционном центре есть манекены-роботы, похожие на людей.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Московские медики не только получают в Центре знания, но и тренируются.

- Большинство операций в нашей клинике - лапароскопические, - рассказал хирург больницы им. Ф. И. Иноземцева Александр Пинский. - Но ведь хирурги обычно не делают 10 одинаковых операций в день. А здесь можно в рутинном режиме и 10, и 20 раз отработать до автоматизма стандартные манипуляции.

Синтетические материалы, на которых работают хирурги, почти полностью соответствуют человеческой ткани по упругости, сопротивлению на разрыв и другим параметрам. А еще в симуляционном центре есть манекены-роботы, похожие на людей: их «организмы» адекватно реагируют на хирургическое вмешательство. В операционных все - как в жизни. А в отделении медицины катастроф врачи спасают пострадавших в 4D-реальности - под грохот разрывов и автоматные очереди, крики пострадавших и сполохи пожаров.

- Здесь вы видите тех врачей, которые каждый день где-то приходят к нам на помощь. В этом и заключается важность нашего Центра, - рассказал заведующий Медицинским симуляционным цетром Юрий Логвинов.

СПРАВКА

В Медицинском симуляционном центре прошел обучение каждый второй врач Москвы: хирурги, акушеры-гинекологи, урологи, реаниматологи, врачи центра экстренной медицины, других профилей. С помощью симуляционного оборудования специалисты повышают квалификацию в проведении малотравматичных операций, после которых пациенты быстрее восстанавливаются.