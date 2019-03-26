Наше Подмосковье. Многодетное счастье

Последние несколько лет в Московской области наблюдается четкая тенденция - увеличивается рождаемость. Ежегодно на свет появляется более 90 тысяч новых жителей Подмосковья. Вместе с тем серьезно растет и число многодетных семей. На минувшей неделе на брифинге в Доме правительства Московской области обсудили меры поддержки, которые действуют для таких семей.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган напомнил, что Президент России говорил о помощи многодетным семьям в своем недавнем Послании к Федеральному собранию. Владимир Путин обращался к региональным властям: нужно усилить меры поддержки.

- Сейчас это федеральный тренд, - говорит Владислав Коган. - Но Московская область в этом направлении начала работать еще несколько лет назад. С 2015 года при поддержке губернатора Андрея Воробьёва в муниципалитетах для многодетных семей начали системно вводиться налоговые льготы на землю.

По словам министра, примерно в 30% всех городских округов и районов местные Советы депутатов освободили многодетные семьи от земельного налога на 100%. В остальных эта льгота составляет от 50 до 75%. Кроме того, с осени 2018 года многодетные семьи освобождаются от уплаты налога на 1 объект жилой недвижимости - будь то квартира или дом. Это действует еще не во всех муниципалитетах. Но тренд, как говорится, задан.

По словам замминистра социального развития Московской области Надежды Боос, в список самых востребованных у многодетных семей льгот входят бесплатный проезд, льготы по «коммуналке» (оплачивается только 50%), компенсация расходов на детский отдых (санаторно-курортные организации). А есть еще бесплатные кружки и секции, бесплатное школьное питание, ежегодная компенсация на школьную форму и многие другие.

- С 2013 года число многодетных семей в области увеличилось почти вдвое, - рассказывает Надежда Боос (подробнее см. «Конкретно»). - Это говорит об эффективности мер поддержки.

Впрочем, в длинном перечне различных льгот самая, пожалуй, главная - бесплатные участки земли, которые предоставляются многодетным семьям.

Конкретно.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИДЕР

Землю дают под улучшение жилищных условий. Например, под строительство дома. Площадь участков - 10 - 15 соток.

С 2011 года, когда после рождения третьего (и более) ребенка начали давать землю, такие участки получили уже более 24 тысяч семей. В лидерах по числу выделенных земельных наделов - городской округ Щелковский, Шаховская, Луховицы, Ступино, Лотошинский район.

- В силу своих географических особенностей не все муниципалитеты имеют свободные земли, которые можно было бы передавать многодетным, - объясняет Владислав Коган. - В первую очередь это касается городских округов и районов, которые примыкают к МКАД. Однако есть рычаги для решения этих проблем. Муниципалитеты могут приобретать в собственность участки на территории других муниципалитетов, либо - если у соседей есть такое решение, для решения социальных задач - принимать их в безвозмездное пользование. Кроме того, с 2011 года малоземельным муниципалитетам из собственности Московской области было передано 394 га земли.

Стоит отметить, что Подмосковье стабильно лидирует среди субъектов РФ по числу переданных многодетным семьям участков. Для сравнения. Например, в 2017 году в регионе по действующей программе обеспечили землей 3,5 тыс. семей, в Краснодарском крае (который по территории почти в 2 раза больше) - 2,2 тыс., в Татарстане - 1,6 тыс., в Ленинградской области - 775, в Ярославской - 476.

По словам министра имущественных отношений Московской области, в течение нынешнего года вопрос с участками планируют решить еще для порядка 3 тысяч многодетных семей. Более 2,6 тысячи земельных участков уже сформированы, их планируется предоставить до конца года. Формируется еще 2,4 тысячи участков для передачи многодетным.

ВАЖНО!

Чтобы встать в очередь на получение земельного участка, нужно написать заявление. Это можно сделать либо через РПГУ, региональный портал госуслуг (uslugi.mosreg.ru), либо в МФЦ. Кто претендует на землю? Многодетные семьи, где все дети и родители имеют гражданство РФ и прописаны в Подмосковье не менее пяти лет. Также у членов семьи не должно быть в собственности или бессрочном пользовании более 6 соток земли и жилых домов на территории Подмосковья, а также с 2011 года - сделок с земельными участками такого же размера.