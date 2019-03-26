2019-03-26T12:42:52+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Мария Киселева хочет стать депутатом Мосгордумы

О намерении участвовать в выборах 8 сентября 2019 года она сообщила на своей странице в Facebook
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Чемпионка по синхронному плаванию будет выдвигаться в Крылатском, Строгино и по части района Кунцево. Мария Киселева работает в Строгино директором Центра по синхронному плаванию во Дворце спорта «Янтарь». В этом же районе живут ее родители, и находится школа ее детей.

Кроме тренерской работы Мария Киселева участвует в общественной жизни. Например, она приняла участие в митинге против строительства многоэтажного ТЦ на месте магазина «Италмода» в Крылатском, и направила письмо Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию с точечной застройкой.

По ее мнению, в Крылатском, Строгино и Кунцево имеются серьезные проблемы с точечной застройкой и уничтожением парковых зон. «Под угрозой Крылатские холмы и Строгинская пойма, разгораются конфликты из-за строек на Осеннем бульваре и Академика Павлова», - подчеркнула Мария Киселева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На ВДНХ к маю откроют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
Столичное метро не дойдет до Домодедово
Участок красной ветки метро закроют с 30 марта по 5 апреля
Весенний снегопад и гололед задержит водителей в многокилометровых пробках
В Подмосковье задержали мужчину, разгуливающего по улице с пистолетом
Высокоэффективную вакцину от туберкулеза скоро начнут применять в Москве
В Химках появятся «умные повороты»
Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 31 марта
Один человек погиб в столкновении пяти машин в Москве
В московском метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Подмосковье найден тайник с 35 кг взрывчатки и 100 гранатометами
В Москве бизнесмена осудили на 2,5 года за гибель 12 человек
В Москве построят восемь новых станций метро до конца года
Серийного автоугонщика задержали в Подмосковье
Столичным водителям рекомендуют пока не переходить на летнюю резину
В Москве зафиксировали самый теплый день весны
В Подмосковье сразу две школы эвакуировали из-за сообщения о минировании