Олимпийская чемпионка Мария Киселева хочет стать депутатом Мосгордумы

Чемпионка по синхронному плаванию будет выдвигаться в Крылатском, Строгино и по части района Кунцево. Мария Киселева работает в Строгино директором Центра по синхронному плаванию во Дворце спорта «Янтарь». В этом же районе живут ее родители, и находится школа ее детей.

Кроме тренерской работы Мария Киселева участвует в общественной жизни. Например, она приняла участие в митинге против строительства многоэтажного ТЦ на месте магазина «Италмода» в Крылатском, и направила письмо Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию с точечной застройкой.

По ее мнению, в Крылатском, Строгино и Кунцево имеются серьезные проблемы с точечной застройкой и уничтожением парковых зон. «Под угрозой Крылатские холмы и Строгинская пойма, разгораются конфликты из-за строек на Осеннем бульваре и Академика Павлова», - подчеркнула Мария Киселева.