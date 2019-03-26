В Новой Москве за счет города достроят пять проблемных жилых комплексов

Столичные власти решили за счет бюджета достроить еще пять проблемных жилых комплексов с обманутыми дольщиками. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

- В ближайшее время проведем обследования, по результатам которых определятся объемы работ, необходимых для завершения строительства этих домов, - сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, после этого станет понятно, сколько денег придется еще вложить в недострои.

Напомним, застройщик дома на улице Малыгина - ЗАО «Финансовая Корпорация» - в сентябре 2014 года признан банкротом. Для достройки квартир собственными силами дольщики создали товарищество собственников жилья. Однако, несмотря на приложенные ими усилия, доделать проект так и не удалось.

Застройщик жилого комплекса «Легенда» - ООО «ИнвестСтройГрупп» - в марте 2018 года также признан банкротом. Кроме того, против неустановленных лиц компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По проекту в жилой комплекс «Легенда» входят семь жилых корпусов.

Строительство еще одного проблемного жилого комплекса «Воскресенское» в 2005 году начал застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт». С 2014 года компания находится в банкротстве. По проекту планировалось возвести комплекс из четырех домов. К марту 2019 года корпуса №№ 1, 2, 4 находятся в разной степени готовности. А к строительству корпуса № 3 застройщик вообще не приступил.

Против застройщика двух жилых домов в Троицке - ЗАО «ПСФ «НОРД» - открыли конкурсное производство в сентябре 2005 года. Строительство зданий приостановили в 2009 году. По проекту в недостроенных жилых домах должны были появиться 336 квартир.

Инвестиционный контракт на строительство дома в поселке Кокошкино был подписан в 2004 году. Застройщик ООО «АИС-Проект» начала копать котлован в 2005 году. Строительство приостановили в 2009 году. С 2014 года застройщик находится в процедуре банкротства.

КОНКРЕТНО

Где обманутые дольщики скоро справят новоселье

ул. Малыгина, вл. 12

г. Троицк, 42-й км Калужского шоссе (ЖК «Легенда»)

пос. Воскресенское, п. Воскресенское (ЖК «Воскресенское»)

г. Троицк, ул. Текстильщиков, вл. 2, корп. 1, 2 (Е-39)

пос. Кокошкино, ул. Труда, 8.