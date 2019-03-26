Роддома Москвы в 2019 году: В каких из них принимают будущих мам с хроническими болезнями, как туда попасть

У моей родственницы недавно нашли сахарный диабет. В ближайшее время она планировала родить ребенка. Но теперь хочет еще до беременности проконсультироваться у специалистов. Слышала, что в столице некоторые роддома Москвы в 2019 году принимают таких пациенток под особое наблюдение. В какие из них могут обращаться будущие мамы с хроническими болезнями?

Дарья Андреева. Западный округ.

Роддома Москвы в 2019 году бесплатно принимают будущих мам с хроническими болезнями. Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, таким пациенткам полагается особое наблюдение у специалистов. Поскольку все роддома Москвы в 2019 году входят в многопрофильные клиники, акушеры могут пригласить любых профильных специалистов из больницы, если, например, у пациентки есть какие-то заболевания, возникло осложнение беременности или при родах.

В профильных родильных домах Москвы в 2019 году (см. список) проводят бесплатные занятия школы планирования беременности, амбулаторные приемы для женщин и консультации в роддоме. Для этого не обязательно получать направление. Пациентка может обратиться за помощью в нужный ей роддом самостоятельно. С собой надо принести паспорт, медицинский полис ОМС. Специалисты проведут бесплатное обследование.

Если предварительный диагноз подтвердится, тогда в одной клинике будущая мама получит всю необходимую врачебную помощь - от диагностики болезни до реабилитации после оперативного лечения. Кроме того, пациенткам, у которых найден рак, положены бесплатные консультации медицинского психолога. Такой специалист помогает не только во время беременности, но и при родах. Для всех молодых и будущих мам в роддомах Москвы в 2019 году проводят бесплатные занятия по грудному вскармливанию. Публикуем список профильных роддомов столицы.

На заметку.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

25 марта - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция);

26 марта - Департамент строительства Москвы;

27 марта - Департамент здравоохранения Москвы;

28 марта - Департамент городского имущества Москвы;

29 марта - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Пустят ли дополнительные электрички для подмосковных дачников?

Как только потеплеет, каждые выходные выбираюсь на электричке на дачу в Подмосковье. До сих пор в поездах в конце недели собиралось не так много народу. Но теперь, чем лучше погода, тем больше вагоны забиты пассажирами. Хотелось бы узнать, будут ли запускать дополнительные электрички для дачников?

Евгения Павловна, шоссе Энтузиастов.

С этим вопросом мы обратились в Центральную пассажирскую пригородную компанию (ЦППК).

- С 31 марта, то есть уже в ближайшее воскресенье, в расписания Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Савеловского направлений добавляются 19 электропоездов, а также продлеваются маршруты 12 поездов, - сообщили в ведомстве. - Для 14 пригородных поездов поменяется график курсирования, например, некоторые из них теперь станут ездить ежедневно. Основные новшества выглядят так:

На Казанском направлении

Добавляются семь электричек выходного дня:

- № 7393 Куровская - Москва (Казанский вокзал) и № 7396 Москва (Казанский вокзал) - Шатура будут курсировать по субботам;

- № 6365 Егорьевск - Воскресенск и № 6366 Воскресенск - Егорьевск - по воскресеньям;

- № 6752 Москва (Казанский вокзал) - Шиферная, № 6759 Шиферная - Москва (Казанский вокзал) - по субботам и воскресеньям;

- № 7051 Рязань-2 - Москва (Казанский вокзал) - по воскресеньям с 21.04.19 г.

Кроме того, по выходным вместо поездов:

- № 6018 Рыбное - Рязань-1 будет курсировать поезд № 6016 Голутвин - Рязань-1;

- № 6009 Рязань-1 - Рыбное будет ездить поезд № 6007 до станции Голутвин.

Поезда № 6509 пл. 47 км - Москва (Казанский вокзал) и № 6554 Москва (Казанский вокзал) – пл. 47 км станут курсировать ежедневно.

На Киевском направлении

Добавляются четыре электрички:

- № 6491 Москва (Киевский вокзал) - Кресты;

- № 6492 Кресты - Москва (Киевский вокзал);

- № 6384 Малоярославец - Москва (Киевский вокзал);

- № 7181 Москва (Киевский вокзал) - Малоярославец.

Кроме этого, поезд № 6583 Москва (Киевский вокзал) - Апрелевка будет следовать до станции Малоярославец под новым номером 6383.

По выходным вместо поезда № 7152 Нара - Москва (Киевский вокзал) запустят № 7182 Малоярославец - Москва (Киевский вокзал).

На Павелецком направлении

- для поезда № 6391 Москва (Павелецкий вокзал) - Михнево маршрут продлен до станции Яганово. При этом он будет ездить под новым номером 6991;

- добавляются две электрички - № 6993 Москва (Павелецкий вокзал) - Яганово и № 6994 Яганово - Москва (Павелецкий вокзал).

На Горьковском направлении:

По субботам с 27.04.19 г. добавляется электричка № 7084 Москва (Курский вокзал) - Владимир.

С понедельника по субботу с 27.04.19 г. будет курсировать поезд № 7107 Железнодорожная - Москва (Курский вокзал).

На Савеловском направлении

Добавляются четыре электропоезда выходного дня:

- № 6104 Москва (Савеловский вокзал) - Дубна;

- № 6109 Дубна - Москва (Савеловский вокзал);

- № 6314 Москва (Савеловский вокзал) - Савелово;

- № 6321 Савелово – Москва (Савеловский вокзал).

Уточненное расписание пригородных поездов можно посмотреть на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.