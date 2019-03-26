2019-03-26T18:34:26+03:00
Досуг

Центробанк открыл «Магию театра»

К всемирному Дню театра банк подготовил выставку монет по театральной тематике
Михаил ГОРШКОВ
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На выставке можно узнать историю создания монет на театральную тематику.На выставке можно узнать историю создания монет на театральную тематику.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ
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Выставка проходит на территории режимного предприятия, которым является Центральный Банк РФ. Но теперь посетить ее может любой желающий по предварительной записи, на Неглинной, 12, корпус «б».

Экскурсия состоит из двух частей. В первом зале посетители могут увидеть фотографии монет на театральную тематику, узнать историю их создания. Авторство многих из представленных работ принадлежит главному художнику «Гознака» Александру Бакланову, который специально приехал из Петербурга на открытие выставки.

Например, как следует из аннотации, работа над 10-рублевой золотой монетой на тему Щелкунчика началась в Мариинском театре, сотрудники которого заинтересовались идеей изобразить балет на монете. Разработчики эскиза изучали архивные фотографии первой постановки балета в 1892 году.

-Да, я работал в архивах, общался с театральными специалистами. Но на создание образа Щелкунчика также повлияла постановка Юрия Григоровича, запись которой я пристально и детально просматривал, - рассказал Александр Бакланов.

Во втором зале, в так называемой «золотой кладовой» Центробанка, взору посетителей предстанут уже оригиналы. А еще - редкие монеты разных эпох, памятные монеты и медальоны из драгоценных металлов и обычных сплавов.

Можно сказать, что Банк России открыл не просто выставку, а новую страницу в своей жизни - выставочную деятельность. Он планирует отправить коллекцию по стране и подготовить еще много разных экспозиций. Выставка «Магия театра» будет доступна для посетителей по записи с 26 марта по 28 сентября 2019 года.

Вторая часть выставки - экскурсия по "золотой кладовой" Центробанка. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Вторая часть выставки - экскурсия по "золотой кладовой" Центробанка.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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