2019-03-26T20:59:01+03:00
Общество

Пора сматывать удочки: рыба уходит на нерест

С 1 апреля на водоемах Московской области начинают действовать ограничения
Игорь ПАВЛОВ
Поделиться:
Во время нереста на водоемах вступают в силу ограниченияВо время нереста на водоемах вступают в силу ограниченияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В конце марта - начале апреля рыба начинает активно себя вести и, перед тем как уйти на нерест, хорошо клюет. Жерех, щука, плотва, карп, сазан.

Вместе с рыбой оживились и рыбаки. Однако во время нереста на водоемах вступают в силу ограничения.

- Например, ловить можно только на одну поплавочную или донную удочку с двумя крючками и, естественно, только там, где нет нереста, - уточнили «КП» в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. - Список мест, где нельзя ловить, можно посмотреть на нашем сайте moktu.ru. Запрет будет действовать с 1 апреля по 10 июня. На водоемах Шатурской и Электрогорской ГРЭС - с 22 марта по 1 июня.

В агентстве по рыболовству подчеркивают, что во время нереста нельзя использовать лодку и спиннинг, иначе штраф от 2000 до 5000 рублей (либо возбуждение уголовного дела за незаконный вылов). Не говоря уже о сетях, которые запрещены в любое время. Как и самоловы с многочисленными крючками, ловушки в виде капканов, пневматические ружья (кроме тех, которые сделаны для охоты под водой).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подвеску с 56 бриллиантами попытался провезти пассажир в Домодедово
В Москве появится дрон-спасатель
Именинники и молодожены смогут бесплатно посетить экспозиции ВДНХ
На ВДНХ к маю откроют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
Столичное метро не дойдет до Домодедово
Участок красной ветки метро закроют с 30 марта по 5 апреля
Весенний снегопад и гололед задержит водителей в многокилометровых пробках
В Подмосковье задержали мужчину, разгуливающего по улице с пистолетом
Высокоэффективную вакцину от туберкулеза скоро начнут применять в Москве
В Химках появятся «умные повороты»
Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 31 марта
Один человек погиб в столкновении пяти машин в Москве
В московском метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Подмосковье найден тайник с 35 кг взрывчатки и 100 гранатометами
В Москве бизнесмена осудили на 2,5 года за гибель 12 человек
В Москве построят восемь новых станций метро до конца года
Серийного автоугонщика задержали в Подмосковье
Столичным водителям рекомендуют пока не переходить на летнюю резину
В Москве зафиксировали самый теплый день весны
В Подмосковье сразу две школы эвакуировали из-за сообщения о минировании