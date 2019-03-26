Пора сматывать удочки: рыба уходит на нерест

В конце марта - начале апреля рыба начинает активно себя вести и, перед тем как уйти на нерест, хорошо клюет. Жерех, щука, плотва, карп, сазан.

Вместе с рыбой оживились и рыбаки. Однако во время нереста на водоемах вступают в силу ограничения.

- Например, ловить можно только на одну поплавочную или донную удочку с двумя крючками и, естественно, только там, где нет нереста, - уточнили «КП» в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. - Список мест, где нельзя ловить, можно посмотреть на нашем сайте moktu.ru. Запрет будет действовать с 1 апреля по 10 июня. На водоемах Шатурской и Электрогорской ГРЭС - с 22 марта по 1 июня.

В агентстве по рыболовству подчеркивают, что во время нереста нельзя использовать лодку и спиннинг, иначе штраф от 2000 до 5000 рублей (либо возбуждение уголовного дела за незаконный вылов). Не говоря уже о сетях, которые запрещены в любое время. Как и самоловы с многочисленными крючками, ловушки в виде капканов, пневматические ружья (кроме тех, которые сделаны для охоты под водой).