Губернатор Андрей Воробьёв и митрополит Ювеналий открыли в «Новом Иерусалиме» обновленную экспозицию «Особая кладовая»

В выставочном комплексе «Новый Иерусалим» 26 марта открылась новая выставка «Особая кладовая», составленная из уникальных сокровищ фонда музея. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Напомним, в минувшие выходные в «Новом Иерусалиме» завершилась экспозиция «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени». Она стартовала еще перед Новым годом и шла с большим успехом в течение трех месяцев. Здесь были выставлены более 400 экспонатов, собранных из нескольких крупных российских и зарубежных музеев - работы знаменитого мастера. Не только знаменитые пасхальные яйца, которые создавались для императорского дома Романовых, но и другие эксклюзивные ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов.

Андрей Воробьёв отметил, что подмосковные власти уделяют большое внимание развитию музея «Новый Иерусалим». Он рассказал об истории некоторых произведений, которые выставляются в обновленной экспозиции музейного фонда.

- Здесь представлены и церковные предметы, и полотна наших великих художников, - сказал Андррей Воробьёв. - Во время Великой Отечественной войны богатства из ризниц русских монастырей были вывезены и сохранены в Алма-Ате. А теперь они представлены у нас в постоянном режиме.

Экспонаты «Особой кладовой» - это предметы декоративно-прикладного искусства из драгоценных металлов XVI-XX веков, образцы русского шитья XVI-XVII веков, предметы церковного обихода работы мастеров Московского Кремля XVII века и многое другое.

Также новыми экспонатами большой коллекции «Нового Иерусалима» стали «Горный пейзаж с фигурами» Ивана Айвазовского, «Смеющаяся девочка» Филиппа Малявина, «Деревенская сцена» Александра Киселева. Эти картины были конфискованы во время расследования о хищениях из подмосковного бюджета. К слову, «Горный пейзаж…» стал уже пятым полотном знаменитого мариниста Айвазовского в коллекции музея.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил обновившуюся экспозицию музея, он особо отметил близость выставочного комплекса и Новоиерусалимского монастыря.

- Я очень рад, что рядом с обителью, которую основал Святейший Патриарх Никон, воздвигли огромный замечательный музей, - сказал владыка. - Мы вместе с Губернатором Московской области совершили молитву перед древними иконами, и теперь они будут в постоянной экспозиции. Я думаю, что не только жители Подмосковья, не только москвичи, но и со всей России теперь потянутся сюда люди, которые интересуются древностью, нашим искусством и святынями.