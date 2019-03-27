На юго-западе Москвы педофил пытался изнасиловать 12-летнего мальчика в лифте

Московские полицейские ищут мужчину, который днем во вторник, 26 марта, напал на шестиклассника. Это произошло в лифте 17-этажки на улице Наметкина в Черемушках. 12-летний Ваня (имя изменено) вернулся из школы рано - около 11 часов утра. Вслед за ним в подъезд проскочил взрослый мужчина. Ваня вызвал лифт. Незнакомец следом за ним вошел в кабину.

- Мужчина схватил мальчика за руки и, как бы это сказать, угрожая убить, предложил заняться сексом, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Школьник испугался и начал кричать. Неизвестный запаниковал. Он нанес мальчику несколько ударов по лицу.

Когда двери лифта открылись, школьник, продолжая кричать, выскочил на лестничную клетку и кинулся вверх по лестнице. Неизвестный, чтобы не пересекаться со взрослыми, поспешил покинуть дом.

Педофила ищут. Сообщается, что это невысокий мужчина лет 40.

В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Преступнику грозит от 12 до 20 лет.

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