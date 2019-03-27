Проекты реставрации старой Москвы стали крупнейшими в мире

За последние несколько лет Москва совершила настоящую революцию в сохранении культурного наследия. Итоги кропотливой работы за эти годы обсудили на заседании правительства города.

Спасение памятников старины потребовало от руководства столицы жестких мер в отношении застройщиков. «Всегда будет существовать конфликт между интересами застройщиков и задачей защиты сложившейся городской среды, - написал мэр Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте. - Роль правительства Москвы - быть посредником в разрешении этого конфликта. Мы постоянно находимся в поиске компромисса».

При этом город активно подключает инвесторов к сохранению наследия. Участники столичной программы «1 рубль за квадратный метр» получают льготы по аренде. Проекты реставрации в Москве стали крупнейшими в мире.

ПАМЯТНИКИ КОНСТРУКТИВИЗМА ВОССТАНОВЯТ И СОХРАНЯТ

Пожалуй, одной из основных архитектурных ценностей столицы стали здания в стиле конструктивизма. Некоторые считают, что эти постройки вообще не реставрируют, часто перестраивают или сносят, а иногда они просто сгорают в пожарах. На самом деле в Москве порядка 200 зданий в стиле конструктивизма признаны объектами культурного наследия и находятся под охраной властей. Это значит, что их точно не снесут и не переделают.

Только в 2018 году под охрану города взяты четыре памятника конструктивизма. Выявленным объектом культурного наследия стал ряд строений Тимирязевской академии. В реестр внесли жилой дом «Трудкоопстрой» в 6-м Ростовском переулке, фабрику-кухню завода «Динамо» на улице Ленинская Слобода и жилой дом товарищества «Обрабстрой» в Басманном тупике. Многие строения уже реставрируют, другие тоже скоро начнут приводить в порядок. Все делается под жестким контролем города.

- К реставрации каждого памятника в столице подходят индивидуально, - говорит Олег Яхонт, почетный реставратор Москвы, заслуженный деятель искусства России, профессор, кандидат искусствоведения, художник-реставратор высшей квалификации. - За последние годы в городе активно идет восстановление памятников архитектуры. Столичные реставраторы отличаются высоким профессионализмом, опытом, знаниями. Меня как специалиста очень радует, что сохраняются и возрождаются исторические павильоны ВДНХ. Это один из примеров новой жизни ценных памятников.

Столичные власти активно поддерживают приспособление архитектурных сооружений к современным реалиям. Памятник должен жить и служить людям, что сегодня и делается. Обновленные памятники архитектуры вписываются в современную жизнь. Помещения, как и прежде, используют. В них находятся магазины, кафе, гостиницы, офисы. Или заново открываются жилые квартиры, как планируется в Доме Наркомфина в центре столицы. Сохраненный памятник архитектуры станет крупным девелоперским проектом.

Специалисты также разрабатывают проект приспособления к использованию гаража Госплана и проект сохранения гаража на Новорязанской улице (архитектор обоих зданий - Константин Мельников). Как ожидается, там откроют культурный центр и музей московского транспорта.

ОБНОВЛЕННЫЙ ДОМ НАРКОМЗЕМА УВИДИМ УЖЕ ОСЕНЬЮ

Сейчас в Москве под охраной государства находятся 3025 зданий, которые являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения. При необходимости их тщательно реставрируют, как, например, Дом Наркомзема. С 2017 года специалисты восстанавливают здесь исторический цвет фасадов и окна, обновляют штукатурку и ремонтируют кровлю, демонтируют многочисленные кондиционеры с фасадов. Сейчас фасад здания частично закрыт баннером. В планах уже этой осенью открыть обновленное конструктивистское здание.