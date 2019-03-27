Библиотека МЭШ будет доступна по всему миру

Сценарии и другие наработки к урокам из библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) полностью откроют всем желающим в Москве, в России и даже в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с учителями, которые внесли наибольший вклад в развитие МЭШ.

«СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ОТКРЫТОЙ»

Напомним, правительство Москвы запустило проект в 2016 году. Библиотека МЭШ работает по принципу «Википедии»: ее формируют сами учителя. В настоящее время здесь размещено более 35 тыс. сценариев уроков, более 900 электронных учебных пособий, более 350 учебников издательств, свыше 24 тыс. тестовых заданий, почти 49,5 тыс. интерактивных образовательных приложений.

- Что дальше делать, как развивать эту систему, как лучше адаптировать к работе учителей, учащихся, родителей, разработчиков проекта. Как интегрировать в эту среду ваших коллег из других регионов, дать возможность подгружать свои знания, свои сценарии, дополнять нашу образовательную платформу знаниями педагогов из других регионов, может, из других стран, - интересовался риторическим вопросом Сергей Собянин. - Сделать нашу систему более открытой - это следующий дополнительный шаг для развития.

Уже в ближайшее время все желающие получат доступ к учебным материалам, размещенным в библиотеке МЭШ, в том числе электронным сценариям уроков, интерактивным приложениям, художественным произведениям школьной программы, пособиям, виртуальным лабораториям м тестовым заданиям. Исключением станут материалы, защищенные авторскими правами.

Изучить материалы МЭШ можно будет с помощью мобильного приложения «Московская электронная школа» в App Store или Google Play.

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

Главная задача МЭШ - сделать процесс обучения интересным для каждого учащегося. А также беспечить родителям доступ к информации о ходе и содержании образования, о безопасном пребывании детей в школе.

- Расширение границ даст Московской электронной школе новые идеи и мысли, - отметил учитель информатики школы № 1034 Ильдар Хусаинов - лауреат конкурса «Учитель Года Москвы – 2010» в номинации «Молодой педагог», грантополучатель за вклад в развитие МЭШ. - Если мы даем учителям регионов России добавлять в МЭШ материалы, то получаем еще большее насыщение библиотеки интересными материалами. А ученики по всей стране смогут воспользоваться уникальным контентом.

Педагог обращает внимание, что современное высокое качество столичного образования — в том числе результат внедрения эффективных педагогических, организационных и технических решений. Учителя могут размещать учебные материалы в облачной Платформе, найти сценарии уроков, которые в полном объеме задействуют возможности интерактивной доски в классе.

- Московская электронная школа — один из главных инструментов в руках учителя в учебном процессе, - говорит Ильдар Хусаинов. - С одной стороны, педагоги, пользуясь библиотекой МЭШ, экономят время. С другой стороны, они его могут использовать для разработки новых сценариев уроков.

Эксперт также отмечают рост зарплаты учителей и освобождение времени для основной работы за счёт снижения бюрократической нагрузки, использование ноутбуков и планшет, развития электронных образовательных ресурсов. Все перечисленные меры изменили жизнь школы в Москве.

КСТАТИ

Дневник — самый востребованный

Электронный журнал и дневник – самый востребованный электронный сервис, к которому ежемесячно обращается более миллиона родителей. Это эффективная система взаимодействия между учителем, учащимися и родителями.

Правительством Москвы финансово стимулирует педагогов для работы с МЭШ. Ежемесячную городскую надбавку в размере 10 тыс. рублей за работу с образовательным приложением получают 53,2 тыс. московских учителей. 722 учителя из 314 школ – авторы наиболее востребованных электронных учебных материалов – получили специальные гранты столичного правительства.