Прославившийся велопробегом Барнаул-Москва инвалид второй месяц живет в Люблинском парке

Дырявый спальный мешок, инвалидное кресло и пара сумок с вещами - это все добро, которое нажил 59-летний Евгений Коновалов. Вот уже второй месяц он живет, а точнее, бомжует в Люблинском парке Москвы. Но бомж он какой-то неправильный: не пьет, не курит, матом не ругается, милостыню не просит. По идейным разногласиям с бездомными, которые в этот в этом районе обитают давно, он не сошелся. А вот местным жителям сразу приглянулся.

- Приезжайте, посмотрите, как чемпион по паралимпийскому велоспорту живет. И в снег, и в дождь он на улице. Жалко мужика, погибает, - написала письмо в "Комсомолку" Татьяна Петрикова.

Приехали. Мужика, действительно, жалко. Но чемпионом его можно назвать все-таки с большой натяжкой. Хотя когда-то в далеком в 2001 велосипедист-любитель из Алтайского края и правда попал в новости. В одной из своих сумок он до сих пор хранит вырезки из газет и журналов. Прославился Евгений своим велопробегом Барнаул-Москва. Казалось бы, расстояние в 3500 километров на рекорд не тянет (известны и кругосветные путешествия на двухколесном транспорте), но для инвалида - это о-го-го какое расстояние.

- У меня тогда уже были ампутированы пальцы на обоих ногах. Обморозил их когда на своем велосипеде бежал из Казахстана, где родился и вырос, в Россию. Но я себя инвалидом не считал: работал строителем, сажал огород в алтайской деревушке, а в свободное время гонял на своем двухколесном друге. В велопробег отправился, чтобы доказать себе, что я на что-то способен, - начал свой рассказ про нелегкую жизнь Евгений, который так продрог, что не решился выбраться из спального мешка.

Евгений до сих пор хранит вырезки из газет и журналовФото: Анастасия ВАРДАНЯН

В 2006-м он снова приехал в Москву, но уже не на велосипеде, а на поезде. Хотел заработать и устроился на стройку в одном из коттеджных поселков.

- Обуви хорошей у меня не было. В одну из смен сильно промочил ноги, замерз. А потом началась гангрена. Левую ногу, чуть ниже колена, ампутировали тут в столице, - вздохнул Евгений.

В Москве инвалида подлечили и отправили по месту прописки - в Алтайский край. К тому времени единственная родственница Евгения, мать, умерла. Одинокий и беспомощный он попал в дом инвалидов. Позже в Барнауле ему сделали протез, но такой, что ходить, а тем более ездить на велосипеде было просто невозможно.

- Я не помню где, но прочитал про бионические протезы. Стал их искать, но оказалось, что таких в Алтайском крае нет и не будет. Врачи посоветовали: "езжай в Москву". Я мечтал снова стать нормальным человеком и за этой своей мечтой рванул в столицу, - рассказал Евгений.

В Москве его, конечно, никто не ждал. Пролежав некоторое время в больнице и так и не получив направления на протезирование, он оказался на улице. Так и жил скитаясь по приютам для бездомных, православным палаточным лагерям и социальный центрам. Срок пребывания в последнем закончился 18 февраля. С того самого дня он и живет в парке.

- А почему не возвращаетесь на Алтай? Все-таки у вас там домик в деревне есть, - задала я резонный вопрос.

59-летний Евгений Коновалов мечтает о новом протезе и возвращении в велоспортФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Без протеза я из Москвы не уеду. Не хочу быть инвалидом, мне нужен капитальный ремонт. Пока ногу не сделаю, вернуться не могу, - развел руками Евгений.

Сидя на лавке, получить новый протез явно не получится и он это хорошо понимает. Направление на протезирование за эти годы он где только не просил. Но бесконечные отказы его, похоже, не печалят. На костылях голодный и холодный он и сейчас нет-нет, да заглядывает то в префектуру, то к депутатам. Но пока результат нулевой.

- Я верю, что найдется человек, который мне поможет. Как только встану на ноги обязательно устроюсь на работу, женюсь и вернусь в велоспорт, - мечтает мужчина.

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Если вы хотите помочь Евгению, найти его можно на летней веранде в Люблинском парке, недалеко от дворца пионеров имени Гайдара (улица Шкулева, 2 ). Или пишите нам в редакцию: anastasiya.vardanyan@phkp.ru