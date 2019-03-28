2019-03-28T13:43:10+03:00
Общество

С 2010 года количество приемных семей в Москве выросло в 7,5 раз

92,7 процента московских детей-сирот воспитываются в семьях
Антон БАЛУЕВ
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Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, с 2010 года число приемных семей в Москве выросло с 358 до 2672. Отмечается, что столичные семьи взяли на воспитание около 19 тысяч детей, а в детдомах проживают 1497 детей.

В городе регулярно проходит День аиста, когда люди, желающие взять ребенка в семью, могут прийти в центры содействия семейному воспитанию и познакомиться с воспитанниками.

Как уточняется в сообщении, органы опеки и попечительства, а также психологи регулярно проверяют условия жизни детей в приемных семьях. Специалисты оценивают жилищно-бытовые условия, состояние здоровья ребенка, его внешний вид и соблюдение гигиены, эмоциональное и физическое развитие, навыки самообслуживания, а также отношения в семье и ее возможности обеспечить потребности ребенка.

Ежемесячная выплата на содержание ребенка в Москве в зависимости от его возраста и состояния здоровья составляет от 16,5 тысяч до 27,5 тысяч рублей. Размер вознаграждения за выполнение обязательств по воспитанию детей с инвалидностью составляет от 16,7 тысяч до 28,39 тысяч рублей.

Кроме того, члены приемной семьи бесплатно ездят в городском транспорте и получают скидки на оплату телефона и услуг ЖКХ. Дети ежегодно получают путевки в оздоровительные лагеря и пансионаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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