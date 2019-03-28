2019-03-28T17:21:07+03:00
Общество

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового путепровода через МЦК

Он свяжет Лефортово с Нижегородским районом Москвы
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня посетил строительную площадку нового путепровода на юго-востоке столицы. Эта эстакада пройдет через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) в районе станции «Андроновка», от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной и свяжет два московских района - Лефортово и Нижегородский. Рабочие здесь сейчас уже возводят опоры будущего путепровода. Ведется сбор металлического пролетного строения, перекладываются инженерные коммуникации. Объект на текущий момент готов уже на 35%.

- Путепровод очень важный, нужный, потому что он связывает промышленные территории, которые в огромном количестве находятся и справа, и слева от путепровода, - отметил Сергей Собянин. - Очень важная с точки зрения транспортной доступности для мест расположения труда. И в конечном итоге именно здесь, в этой точке начинается строительство Юго-Восточной хорды, которая будет примыкать к Северо-Восточной хорде.

Сама будущая Юго-Восточная хорда сейчас в стадии проектирования.

- Идет проектирование сразу на трех-четырех участках, - отметил мэр. - Надеюсь, что в конце этого года - в начале следующего года мы уже выйдем на строительные работы.

Напомним, путепровод через МЦК в окрестностях «Андроновки» будет четырехполосным, его длина - 132 метра. После его запуска автомобилям будет проще выезжать из промзоны «Фрезер» в направлении шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе. Объект планируют запустить уже в конце 2019 года.

Кроме того, параллельно со стройкой путепровода пройдет реконструкция примыкающих к нему улиц - участки Андроновского шоссе, улица 1-я Фрезерная, шоссе Фрезер. Улица Пруд Ключики будет расширена до четырех полос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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