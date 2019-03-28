Гуськовым и Курицыным 40% скидка на билеты в Московский зоопарк

Московский зоопарк приготовил много акций к Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля. Скидки получат обладатели так называемых "птичьих фамилий".

- Орловы, Гуськовы, Курицыны, Грачевы и другие люди, в чьих фамилиях есть отсылка к домашним и диким птицам, получат праздничную 40%-ную скидку на входной билет, - рассказали в Московском зоопарке.

Но праздновать в Московском зоопарке будут не один день, а целую неделю. С 1 по 6 апреля в зоопарке пройдет так называемая "Пернатая неделя". Гостей зоопарка ждут экскурсии, мастер-классы, знакомство с редкими птицами, викторина и другие развлечения. Также познавательный "Птичий квест", который будет проводиться все дни праздника.

- Принять участие в нем сможет каждый посетитель: при входе в зоопарк сотрудники будут выдавать гостям специальные карты с персональным маршрутом по территории, следуя по которому посетители будут выполнять задания квеста, расположенные на особых познавательных карточках. Ответы на вопросы будет необходимо отправить на почту zooptica2019@moscowzoo.ru, каждый участник квеста получит от зоопарка именной Птичий сертификат с подробным разбором ответов, - рассказали в Московском зоопарке.

КОНКРЕТНО

- 1 апреля "Пернатая неделя" откроется в 16.00 интерактивной беседой с демонстрацией животных на сцене у павильона "Дом птиц";

- 6 апреля пройдет закрытие "Пернатой недели" с 11.00 до 15.00. Посетителей зоопарка ждет экскурсия "Пернатые обитатели Московского зоопарка", лекция с демонстрацией животных "Птицы, знакомые и незнакомые", открытое занятие центра юного анималиста "Арт-Зебра". А также состоится концерт "Музыкальный зоопарк", который проведут студенты Московского музыкально-педагогического колледжа. После все желающие смогут посетить мастер-класс по созданию скворечника (его можно будет забрать с собой) или попробовать свои силы в птичьем оригами.