В ЦСКА - в ритме румбы

29 марта в спортивном зале ЦСКА «Игровой» (Ленинградский проспект, 39, стр. 76) начинается финал чемпионата России по танцевальному спорту. В пятницу зрители увидят чемпионаты России среди ансамблей в европейской и латиноамериканской программах. В том числе чемпионов и вице-чемпионов мира и Европы - ансамбли «Вера» из Тюмени и «Дуэт» из Перми.

На следующий день, 30 марта, танцевальные дуэты со всей страны поборются за высшие награды чемпионата России по латиноамериканской программе. Главным подарком станет выступление многократных чемпионов России, трехкратных чемпионов Европы, чемпионов мира 2018 года Армена Цатуряна и Светланы Гудыно.

Отметим, что московские спортсмены регулярно входят в тройку призеров чемпионата страны. В спортивной дисциплине «двоеборье» действующими чемпионами являются Ангелина Баркова и Евгений Сверидонов, в латиноамериканской программе секвея - Федор Полянский и Дина Ахметгареева, Семен Хржановский и Елизавета Лыхина - вице-чемпионы в европейской программе секвея и в двоеборье, Алексей Глухов и Анастасия Глазунова являются серебряными призерами чемпионата России в европейской программе.

По итогам чемпионата России определятся спортсмены, которые войдут в состав сборной для участия в домашних чемпионатах мира по европейской программе среди ансамблей и латиноамериканской программе, которые пройдут в сентябре 2019 года в Москве. Для столицы выступление лучших танцевальных ансамблей станет третьим - ранее чемпионат мира Москва принимала в 2007 и 2011 годах.