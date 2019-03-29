Погода в Москве 29 - 31 марта: в выходные потеплеет до +13!

После нескольких солнечных дней серость и дождь в пятницу как-то расстроили. Даже в середине дня всего +2 градуса, что тоже не радует. Весна же, хочется тепла и солнца! Будет нам и то, и другое, обещают синоптики Гидрометцентра России в своем прогнозе погоды в Москве на 29 - 31 марта. Очень скоро. Иногда вместе, иногда по отдельности.

А в коротком пятничном похолодании виноват циклон, добравшийся до средней полосы из заполярного Баренцева моря.

В субботу, 30 марта, ночью уже без заморозков, 0...+5, днем +8...+10 градусов. Облачно, с прояснениями, в столице сухо, а в Подмосковье лишь в некоторых районах возможен небольшой дождь.

Воскресенье, 31 марта, станет самым теплым днем с начала года. Ночью +1...+6 градусов, а днем весна разгуляется до +13. Время от времени будет капать дождь. Такая погода на 6 – 7 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам.

Но до рекорда явно не дотянем. В 2007 году в последний мартовский день москвичи грелись при температуре +17,2 градуса, и это максимум за всю историю наблюдений за погодой. Хотя и +13 тоже хорошо!