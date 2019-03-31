В Новой Москве грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 5 человек

Днем в воскресенье произошло крупное ДТП на территории Новой Москвы, в поселении Московский. На 26 километре Киевского шоссе на пересечении с улицей Атласова столкнулись рейсовый автобус «Мосгортранса», грузовик и легковой автомобиль марки Volvo.

По предварительной информации, водитель большегруза пытался перестроиться в другой ряд и врезался в автобус.

- В результате пострадали пять человек - водитель грузовика и четверо пассажиров автобуса, - рассказали «КП» в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Сообщается, что всех пострадавших госпитализировали, но тяжело раненых среди них нет.

На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции. Поврежденные автомобили пытаются увезти, расчистив дорогу.

Из-за ДТП на Киевском шоссе по направлению из области возник большой затор, перекрыто движение на трех из четырех полос. По состоянию на 15:10 сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что средняя скорость движения на этом участке - всего около 10 километров час. Также пробка наблюдается на Проектируемом проезде №389, который соединяет Киевское шоссе с Боровским.