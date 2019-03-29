2019-03-29T14:55:47+03:00
Происшествия

В Подмосковье полиция задержала двух кавказцев за изнасилование 17-летней девушки

Двое взрослых мужчин затащили девочку в один из домов коттеджного поселка, надругались над несовершеннолетней, а потом просто выставили в мороз за дверь
ОРЛОВ Евгений
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Главный подозреваемый в деле об изнасиловании 17-летней девушки Давит А.Главный подозреваемый в деле об изнасиловании 17-летней девушки Давит А.
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В Подмосковье двое кавказцев изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Само преступление произошло в Кубинке еще в прошлом году в ноябре, но причастных к нему задержали лишь пару дней назад. Дело затянулось из-за того, что сама 17-летняя Катя (имя изменено) не сразу сообщила о произошедшем в полицию. Девушка, как и многие пострадавшие от сексуального насилия, не сразу рассказала обо всем родственникам и правоохранителям. Но как только сотрудники полиции получили от жертвы достаточно данных о подозреваемых, то задержать их осталось делом техники. Катя рассказала о месте преступления, о внешних признаках нападавших, а также вспомнила одно имя, которое называл один из подозреваемых. Это имя Давит.

Буквально спустя несколько недель, подозреваемые были задержаны. Как оказалось, они жили в том же районе, недалеко от места преступления. Ими оказались 38-летний Давит А., уроженец Тбилиси, и 51-летний Руслан А., уроженец Чеченской республики.

Следствие изъяло у девушки нижнее белье, в котором она была в день изнасилования. На белье были обнаружены остатки мужской спермы. Генетическая экспертиза лишь подтвердила версию следствия и еще раз указала на одного из подозреваемых, а конкретно того самого Давита.

На данный момент оба мужчины задержаны и находятся в местном ИВС. Обоим предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера». А с Катей теперь работают психологи, потому что девушка сильно замкнулась в себе после произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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