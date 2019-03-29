Собянин открыл завод по производству насосного оборудования в Новой Москве

В Новой Москве открылся завод немецкого концерна "КСБ" по производству насосов и насосного оборудования. На открытие 29 марта приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- "КСБ" является серьезным поставщиком оборудования для "Мосэнерго", "Мосводоканала", Москвариума, делового центра "Москва Сити". Наверное, логично, что "КСБ" решило разместить в России свой завод и производить оборудование, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня концерн "КСБ" имеет представительства в других странах и является одним из крупнейших мировых производителей насосного оборудования, трубопроводной арматуры, приводных систем, приборов автоматического управления и контроля.

Насосы этого предприятия поставлялись в СССР с 1930-х годов, а сегодня немецкий концерн имеет шесть официальных представительств в России.

Завод в Новой Москве имеет производственную площадку 4900 кв.метров, где есть логистический, сервисный и учебный центры, складские помещения и административно-офисное здание. Кстати, станки российского производства. Завод автоматизирован, поэтому работает всего 110 человек.

- Правительство Москвы оказало комплексную организационную поддержку в реализации этого инвестиционного проекта, в первую очередь по вопросам получения необходимой градостроительной документации (градостроительного плана земельного участка, свидетельства об утверждении архитектур-но-градостроительного решения, заключения экспер-тизы проектной документации, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию), - сообщили в мэрии Москвы.

Завод в Новой Москве имеет производственную площадку 4900 кв.метров.Фото: Алиса ТИТКО

Покупать насосы станут московские промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, торговые сети, ресурсоснабжающие организации, включая "Мосводоканал" и "Мосэнерго".

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