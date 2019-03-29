2019-03-29T19:20:02+03:00
Происшествия

В Москве задержали водителя, который стрелял из газового пистолета у ТЦ «Гагаринский»

Его оппонента, который надышался газа, осматривают медики
Семен ЕЛЕНИН
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Полицейские выясняют, кто виноватПолицейские выясняют, кто виноватФото: Олег ЗОЛОТО
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Московские полицейские разбираются в деталях дорожного конфликта, который закончился стрельбой из газового пистолета. Дело было около 16:00 на улице Вавилова - рядом торговый центр «Гагаринский», станция МЦК «Площадь Гагарина». Словом, место людное. Как говорят очевидцы, ехали в потоке машин два товарища на иномарках. Один другого пытался подрезать. Тот - по тормозам. Выскочил из салона, кинулся к чужой машине. Начали громко выяснять отношения.

- В какой-то момент один из мужчин достал газовый пистолет и выстрелил в оппонента, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе московской полиции.

Второй водитель, который безоружный, хоть и надышался газа, но серьезно не пострадал. К слову, стрелок скрываться не стал. Оба дождались на месте приезда полицейских.

- Мужчину, в которого стреляли, уже осмотрели медики, госпитализация не потребовалась, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В ближайший отдел полиции забрали обоих. Полицейские выясняют, кто виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU

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