Москва укрепляет энергетическую безопасность

Сегодня, 30 марта, в Москве, как и во всем мире, пройдет международная экологическая акция «Час Земли». В 20.30 ровно на час желающие участвовать в ней могут отключить электричество в своих квартирах или офисах. Цель - привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты. В Москве акцию проводит с 2009 года правительство Москвы совместно с WWF России. В этот раз подсветка погаснет в парке «Зарядье» и еще в 15 городских парках, на Останкинской башне, других знаковых зданиях столицы. Впервые к акции присоединились также центры госуслуг «Мои документы» - все 130 офисов выключат наружное освещение. Москва не просто отключает рубильник раз в год, но еще и постоянно укрепляет энергетическую безопасность.

КЛАССНЫЕ НОВОСТРОЙКИ

Столица последовательно занимается снижением энергопотребления. Сегодня все больше жилых домов проектируются и строятся с высокими показателями класса энергоэффективности. Только за прошлый год его подтвердили более 220 многоэтажек в столице - от нормального «Д» до высочайшего «А++». В этих зданиях для энергосбережения проводят усиление теплозащиты и герметичности ограждающих конструкций, монтаж вакуумных стеклопакетов, применяют усовершенствованные теплоизоляционные материалы.

В итоге горожане в комфорте и безопасности живут в классных домах, а также меньше тратятся на оплату коммунальных услуг.

В СТОЛИЦЕ ПОЯВИТСЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

При запуске новой городской инфраструктуры используется новейшее современное оборудование, призванное в том числе снизить энергопотребление. В столице планируют построить распределительную сеть нового поколения напряжением 20 киловольт. Она позволит увеличить количество передаваемой по сетям электроэнергии, снизить технологические потери и нагрузку на трансформаторы.

Кроме того, в ЖКХ профильные контролирующие службы следят за соблюдением управляющими компаниями законов об энергосбережении.

«УМНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

Энергобезопасность Москвы существенно растет после открытия новых объектов. Ежегодно в городе появляются 1 - 2 новые высоковольтные подстанции. С 2012 по 2017 год в Москве реконструировали 2212 и построили 7494 километра кабельных линий. Кроме того, меньше становится аварийных ситуаций, которые приводят к длительному отключению тепла, света, газа и воды. При этом повысилась безопасность коммунальной инфраструктуры. Для примера: износ сетей электроснабжения за семь лет уменьшился почти на 9%.

ЦИФРЫ

- Более 100 тысяч километров проводов и кабелей, 158 центров питания, более 20 тысяч трансформаторных и распределительных подстанций входят в энергетическую сеть города.

- 43 миллиарда киловатт-часов электричества потребляет сегодня Москва.

- 14 028 жилых домов и 4241 объект бюджетной сферы подключены в Москве к автоматизированной системе учета потребления ресурсов (АСУПР).

- На 13,4 процента снизились вредные выбросы в атмосферу за последние несколько лет благодаря тому, что все ТЭЦ города работают только на природном газе.

- 350 километров кабельных сетей планируется поменять в столице до 2030 года. При этом еще 650 километров таких кабелей уже обновили.

- 115 управляющих компаний привлекла Мосжилинспекция к административной ответственности за нарушения законодательства об энергосбережении.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Энергетическое кольцо города замкнуто полностью»

- За последние годы энергоэффективность в столице выросла, несмотря на то, что город ежегодно строит не менее 5 - 7 миллионов квадратных метров недвижимости, - говорит Евгений Гашо, эксперт аналитического центра при правительстве РФ, доцент НИУ МЭИ, председатель Комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию Общественной палаты Москвы. - При этом потребление тепла не увеличивается, а по газу даже получается снижение каждый год на полмиллиарда кубов. Соответственно уменьшаются вредные выбросы в атмосферу, эффект парниковых газов. Не каждый город в нашей стране может похвастать такими достижениями.

Для энергобезопасности в Москве тоже сделано немало. Например, в прошлом году в городе случилось более 15 ледяных дождей. Они прошли вообще незаметно! Больше нет экстремальных ситуаций зимы 2006-го и лета 2010-го, поскольку и новые мощности появились, и автоматика стала лучше, и энергетическое кольцо столицы замкнуто полностью.