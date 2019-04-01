Люди с временной пропиской не смогут голосовать на выборах в МГД

В своем телеграм-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что решение было принято в прошлую пятницу после ряда дискуссий и согласований.

Проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября вправе только граждане, имеющие постоянную московскую прописку. Ситуацию изменить могут поправки в выборное законодательство. Но дело в том, что, если даже они будут приняты на федеральном уровне до осени 2019 года, изменения в избирательный кодекс Москвы смогут утвердить только после выборов.

Как уточняется в сообщении МГИК, «внести изменения в выборное законодательство - требование Конституционного суда. Именно поэтому был подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он позволит участвовать в голосовании россиянам, не имеющим прописки по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания в определенном регионе не позднее, чем за три месяца до дня выборов. Для этого им нужно будет подать заявление о голосовании по месту нахождения («мобильный избиратель»)».

Мосгоризбирком подготовил и утвердил концепцию проекта, который предусматривает возможность проголосовать гражданам без прописки по месту жительства не раньше 2023 года.