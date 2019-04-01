В Москве откроют 20 необычных площадок для регистрации брака
Накануне Красной горки, 4 мая 2019 года, в Москве откроют два десятка площадок для регистрации брака. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Сергей Собянин.
«Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов», - написал Сергей Собянин, отметив, что 10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты.
Женить москвичей будут сотрудники столичных ЗАГСов. Подать заявление можно уже сейчас, обратившись либо в ЗАГС, либо через портал mos.ru. Стоимость регистрации будет стандартная - 350 рублей.
Где можно пожениться?
1. Усадьба Муравьевых-Апостолов
Старая Басманная ул., 23/9, стр. 1
2. Особняк Спиридонова
Малый Гнездниковский пер., 9, стр.1
3. Храм Христа Спасителя
ул. Волхонка, 15
4. Москвариум
ВДНХ, стр. 23
5. Планетарий
ул. Садовая-Кудринская, 5 стр.1
6. Башня Федерация (панорама 360)
Пресненская наб., 12
7. Башня Меркурий (Меркури Спейс)
1-й Красногвардейский проезд, 15
8. Стадион «Спартак»
Волоколамское шоссе, 69
9. Лужники
Лужнецкая набережная, 24
10. Ресторан «Романтик»
Кутузовский просп., 2/1с1
11. Останкинская телебашня
1-я Останкинская ул., 5
12. Библиотека Боголюбова
Сущевская ул., 14
13. Центр искусств Храма Христа Спасителя
ул. Волхонка, 15 (Храм Христа Спасителя, цокольный этаж)
14. Согласие-Холл
просп. Мира, 36, стр. 1
15. Театр «Школа современной пьесы»
Неглинная ул., 29, стр. 1
16. Ресторан «Карлсон»
Овчинниковская наб., 20 стр. 1
17. Дом торжеств «Сафиса»
Воробьевское ш., 2Б
18. Особняк на Волхонке
Большой Знаменский пер., 2, стр. 3
19. Дом музыки
Космодамианская наб., 52, стр. 8
20. Royal Studio
ул. Малая Ордынка, 14
ИСТОЧНИК KP.RU