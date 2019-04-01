В Москве откроют 20 необычных площадок для регистрации брака

Накануне Красной горки, 4 мая 2019 года, в Москве откроют два десятка площадок для регистрации брака. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Сергей Собянин.

«Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов», - написал Сергей Собянин, отметив, что 10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты.

Женить москвичей будут сотрудники столичных ЗАГСов. Подать заявление можно уже сейчас, обратившись либо в ЗАГС, либо через портал mos.ru. Стоимость регистрации будет стандартная - 350 рублей.

Где можно пожениться?

1. Усадьба Муравьевых-Апостолов

Старая Басманная ул., 23/9, стр. 1

2. Особняк Спиридонова

Малый Гнездниковский пер., 9, стр.1

3. Храм Христа Спасителя

ул. Волхонка, 15

4. Москвариум

ВДНХ, стр. 23

5. Планетарий

ул. Садовая-Кудринская, 5 стр.1

6. Башня Федерация (панорама 360)

Пресненская наб., 12

7. Башня Меркурий (Меркури Спейс)

1-й Красногвардейский проезд, 15

8. Стадион «Спартак»

Волоколамское шоссе, 69

9. Лужники

Лужнецкая набережная, 24

10. Ресторан «Романтик»

Кутузовский просп., 2/1с1

11. Останкинская телебашня

1-я Останкинская ул., 5

12. Библиотека Боголюбова

Сущевская ул., 14

13. Центр искусств Храма Христа Спасителя

ул. Волхонка, 15 (Храм Христа Спасителя, цокольный этаж)

14. Согласие-Холл

просп. Мира, 36, стр. 1

15. Театр «Школа современной пьесы»

Неглинная ул., 29, стр. 1

16. Ресторан «Карлсон»

Овчинниковская наб., 20 стр. 1

17. Дом торжеств «Сафиса»

Воробьевское ш., 2Б

18. Особняк на Волхонке

Большой Знаменский пер., 2, стр. 3

19. Дом музыки

Космодамианская наб., 52, стр. 8

20. Royal Studio

ул. Малая Ордынка, 14