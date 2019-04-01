На экс-полицейского, который силой затащил в квартиру двух 14-летних школьниц, завели уголовное дело

Следственный комитет разбирается в деталях педофильско-алкогольных похождений бывшего сотрудника отдела полиции по району Текстильщики. Накануне вечером 37-летнего москвича задержали, обнаружив в его квартире двух несовершеннолетних.

«Комсомолка» уже рассказывала: вчера вечером в полицию обратился мужчина, который заявил об исчезновении его дочери и племянницы. Около 17:00 14-летние девочки отпросились погулять во дворе. Меньше чем через час телефоны обеих оказались отключены. Родные пробежали по окрестным дворам, но школьниц не нашли. Уже после подключения полиции найти пропавших помогли сознательные горожане - случайная прохожая видела, как некий мужчина завел в подъезд девочек, а те вроде и не очень-то хотели идти. В общем, в квартиру ворвался наряд полиции.

Задержанному 37 лет. Из полиции он вылетел еще несколько лет назад. Не прошел аттестацию, в том числе по причине симпатий к алкоголю. Жена с дочкой ушла. Известно, что какое-то время товарищ работал в ЧОП. Сейчас - официально безработный.

- По словам девочек, они сидели на детской площадке, - рассказывают источники в следствии. - Было еще светло. Внезапно к ним подошел пьяный мужчина, и начал хватать за куртку. Девочки говорят, что крикнули, но никто из прохожих не обратил внимания. Мужчина начал угрожать, сказал, что убьет, если они сейчас с ним не пойдут. Они пошли. И уже даже не пытались сопротивляться. Говорят, что он вел себя неадекватно и они боялись.

Двух несовершеннолетних бывший полицейский привел в свою квартиру, которая находится в соседнем доме.

Дальше, как рассказывают девочки, мужчина отдавал им приказы: заставил снять верхнюю одежду, начал хватать за «интимные места», угрожал. При этом, как говорит источник, он также заставил несовершеннолетних выпить с ним водки.

Расследованием занимается Следственный комитет. В деталях показаний школьниц сейчас разбираются следователи. Самого задержанного пока даже допросить не могут - на момент задержания он так сильно был пьян, что еле держался на ногах. До сих пор отсыпается.

Тем не менее, уголовное дело уже возбуждено - по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних» (от 8 до 15 лет).