В Москве прошел финал чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту

Москва с 29 по 31 марта стала столицей танца - в универсальном зале «Игровой» ЦСКА определяли лучших танцоров и ансамбли. Спортивный сезон в танцевальном спорте традиционно начинают с чемпионатов и первенств России, которые проходят в несколько этапов.

- Танцевальный спорт славится многообразием дисциплин. Если бы мы проводили чемпионат по всем дисциплинам одновременно, то это заняло бы более недели. Поэтому чемпионат России по танцевальному спорту разбит на три блока, - рассказала Надежда Ерастова, президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

Стартовали национальные чемпионаты в подмосковном Красногорске, где судьям нужно было выбрать лидеров в спортивной дисциплине танцевального спорта «секвей». Победители представят нашу страну на домашнем чемпионате мира по секвею 14 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Танцевальную эстафету приняла Казань, где прошли чемпионаты и первенства России по танцевальному спорту, а в Москве определились победители в парах по латиноамериканской программе и среди ансамблей в европейской и латиноамериканской программах. В ансамблях на паркет выходили коллективы по 8 - 12 человек. В этой дисциплине важны многие критерии, среди которых - четкость линий, перестроения, музыкальность. Именно на это обращали внимание судьи, которые и сами в прошлом выходили на паркет, занимали призовые места на российских и международных соревнованиях и вообще знают о танцах все.

- Всего в соревнованиях третьего блока чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту принимали участие более 2000 человек, - рассказали организаторы. - Только в первый день соревнований выступил 41 ансамбль, из них 18 в европейской и 23 - в латиноамериканской программах.

Три дня подряд зрители могли наслаждаться грациозностью, четкостью линий и современной музыкой. К тому же увидеть выступления чемпионов и вице-чемпионов мира и Европы ансамбли «Вера» из Тюмени и «Дуэт» из Перми, а также дуэта Армена Цатуряна и Светланы Гудыно, которые являются трехкратными чемпионами Европы и чемпионами мира 2018 года.

Определить победителей среди ансамблей в европейской и латиноамериканской программах было непросто, коллективы старались удивлять не только синхронностью, но и эмоциями, костюмами. В соревнованиях между ансамблями в латиноамериканской программе одержал победу «Дуэт» из Перми. Тюменская «Вера» заняла вторую ступень пьедестала. Бронзовым призером стал «Дуэт» из Перми. В европейской программе третье место судьи отдали коллективу «Триумф» (Уфа), второе - «Дуэт» (Пермь), первое - «Вера» (Тюмень).

По результатам соревнований определились команды, которые будут представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет в сентябре 2019 года в Москве. Для столицы проведение чемпионата мира станет третьим - ранее Москва принимала лучших танцоров в 2007 и 2011 годах.

- Россия получила право на проведение в этом году чемпионата мира по танцам и в дисциплине ансамблей (в европейской и латиноамериканской программах). Самое интересное то, что такого никто не делал в мире, эти чемпионаты будут проходить по системе 2 в 1. Мероприятие состоится в День города и будет таким подарком москвичам от Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, - рассказала Надежда Ерастова.

КСТАТИ

Чемпионат и первенство России по латиноамериканской программе собрали сильнейшие российские танцевальные дуэты. В соревнованиях приняли участие 319 пар из 50 регионов Российской Федерации.

Шестикратными чемпионами России по латиноамериканской программе стали действующие чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы Армен Цатурян и Светлана Гудыно из Москвы. Серебряные призеры чемпионата России - также представители столицы Андрей Гусев и Вера Бондарева. «Бронза» у Антона Алдаева и Натальи Полухиной из Краснодара. Пары, занявшие первое и второе места, отправятся на домашний чемпионат мира по латиноамериканской программе.