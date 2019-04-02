Газпромбанк будет доставлять банковские карты с помощью курьеров

Газпромбанк намерен в ближайшее время запустить собственную курьерскую службу для доставки дебетовых и кредитных карт. Об этом сегодня сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники и пресс-службу банка.

Сейчас Газпромбанк завершает формирование команды под нужды этого проекта. По сведениям информагентства непосредственно запуск внутренней курьерской службы намечен банком на текущий апрель. На первом этапе доставка будет осуществляться в крупных городах России и сфокусирована, прежде всего, на доставке карт по клиентским заявкам поступающим через собственные каналы продаж Газпромбанка – сайт, а также колл-центр. Сервис покроет все типы карт и будет бесплатными, отмечают РИА Новости. Кроме того ГПБ намерен разработать для этого сервиса собственное программное обеспечение, которое будет отвечать реальным требованиям рынка и потребностям клиентов.

По сведениям агентства сейчас АО Газпромбанк ставит перед собой цель по итогам 2019 года выдавать с помощью курьерского сервиса около 10% банковских карт в розничном портфеле. В 2020 году этот показатель планируется довести до 25%.

Газпромбанке подтвердили планы организовать внутреннюю курьерскую службу, но до официального анонса раскрывать детали не стали.

«Могу подтвердить, что в рамках реализации планов по трансформации и интенсивному развитию розничного направления в Газпромбанке мы планируем уже скоро предложить нашим клиентам сервис по дистанционной доставке банковских карт», - передал КП через пресс-службу первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович. По его мнению современные тенденции по максимизации удобства банковской розницы для конечного клиента делают внедрение подобных сервисов необходимым условием для сохранения конкурентоспособности на этот рынке.

По итогам 2018 года у третьего по размеру активов банка России было 4.8 млн. действующих карт и более 5 млн. розничных клиентов.