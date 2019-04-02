Реконструкция МКАДа в Москве: На участке от Каширского до Варшавского шоссе обновят развязку

Сегодня, 2 апреля, на президиуме правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил проект участка МКАДа от Каширского шоссе до Варшавского шоссе с развязкой на пересечении с Липецкой улицей. В планах - реконструкция отрезка МКАДа с 25-го по 32-й км длиной 7,2 километра, в том числе и развязки кольцевой автодороги с Липецкой улицей. Проект в апреле прошлого года одобрен жителями районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное на публичных слушаниях.

Напомним, обновление МКАДа проводится в столице не первый год. Сначала переделали пробочные клеверные развязки на МКАДе. Теперь строят переходно-скоростные полосы, расширяют проезжую часть, реконструируют развязки на пересечении с магистральными и районными улицами. К примеру, сейчас строители переделывают один из первых участков кольцевой автодороги - многоуровневую транспортную развязку на пересечении МКАДа с Бесединским шоссе. Ее планируют доделать к октябрю 2020 года. Дальше - еще три участка общей длиной примерно 20 километров: от Волоколамского до Ленинградского шоссе (5,3 км), от Дмитровского до Осташковского шоссе (9,3 км) и от Осташковского до Ярославского шоссе (5,1 км).

Всего в ближайшие десять лет во время реконструкции МКАДа планируют построить примерно 100 километров новых разгонных полос, а также 200 километров съездов, в том числе эстакад и тоннелей.

ЧТО СДЕЛАЮТ НА МКАДЕ МЕЖДУ КАШИРКОЙ И ВАРШАВКОЙ

- отделят потоки машин, двигающихся по основному ходу МКАДа, от поворотного движения и потоков с соседних улиц;

- переделают развязку МКАДа с Липецкой улицей со строительством новых путепроводов, тоннелей и съездов. При этом устаревшую развязку типа «клеверный лист» заменят развязкой с направленными съездами. Кроме того, перенесут инженерные коммуникации и контактную сеть троллейбусов, попадающих в зону строительства;

- построят переходно-скоростные полосы, боковые проезды вдоль МКАДа по 2 - 3 полосы в одном направлении;

- проведут реконструкцию участка Липецкой улицы, в том числе строительство съезда с основного хода Липецкой улицы на боковой проезд в сторону области, разворота на Липецкой улице, разворотного съезда с Липецкой улицы на боковой проезд вдоль Липецкой улицы;

- построят 5 внеуличных пешеходных переходов: 4 - через МКАД, 1 - через Липецкую улицу, а также поставят новые светофоры;

- поставят шумозащитные экраны вдоль внутренней стороны МКАДа и Липецкой улицы около домов №№ 50, 52, 54/21. В домах №№ 17, корп. 1, 50, 52, 54/21 по Липецкой улице и домах по Востряковскому проезду установят шумозащитные стеклопакеты.