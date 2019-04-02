Первую в Туве железнодорожную ветку «Элегест - Кызыл - Курагино» будет строить РЖД

Компания «РЖД» станет генеральным подрядчиком строительства новой железнодорожной ветки, которая соединит Элегестское угольное месторождение, столицу Тувы Кызыл и станцию Красноярской железной дороги Курагино. К слову, это будет первая жд-линия на территории Тувы, которая свяжет республику с рельсовой федеральной сетью. Договор о запуске проекта подписали генеральный директор энергетической промышленной корпорации «Кызыл-Курагино» Руслан Байсаров и председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Напомним, Элегестское угольное месторождение считается одним из крупнейших в России. По оценкам ученых здесь, под землей, хранится около 850 тысяч тонн коксующегося угля дефицитной марки «Ж». (Это так называемый жирный уголь, который при сгорании дает наибольший тепловой эффект, - Авт.). Причем, 80% полезного ископаемого сосредоточено в в одном пласте толщиной более 8 (!) метров. Для сравнения. На Кузбассе уголь добывают из пластов толщиной в 2-3 метра, в Воркуте - около 1 м.

Очевидно, что для масштабной добычи в первую очередь нужно решить вопрос транспортировки продукции. Для этого как раз и необходима железная дорога.

- Проект имеет долгую историю, долго шла его проработка, разные этапы, менялись схемы того, как он может реализовываться, - прокомментировал подписание договора министр экономического развития РФ Максим Орешкин. - Сегодня мы важный этап проходим, определен генеральный подрядчик. Это означает довольно скорый выход на начало работ по данному проекту.

- Этот проект дает возможность выхода на экспортные рынки, возможности в последующем продолжить железную дорогу на территории сопредельных государств, - заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, также присутствовавший при подписании договора.

Протяженность будущей ветки - 410. Местность в Туве, как известно, в основном гористая. Поэтому строить железную дорогу придется в непростых условиях. Проект уже есть. Через горы будут проложены 8 тоннелей, а для переходов - 127 мостов общей длиной в 16 километров.

- Кроме строительства, мы выступим и перевозчиком, и будем обслуживать эту дорогу, - отметил глава РЖД Олег Белозеров.

По его словам, строительство займет от 4 до 5 лет. Ориентировочно он будет сдан в 2023 году.

Уже подсчитали, что ежегодно новая железнодорожная ветка позволит перевозить около 15 млн. тонн грузов. 12 млн. тонн из них - уголь.

По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, проект позволит создать большое количество рабочих мест. Около 5 тысяч - только на этапе строительства железной дороги. И еще несколько десятков тысяч - после выхода угольного месторождения на полную мощность.