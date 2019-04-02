Собянин открыл новый салон "Mercedes-Benz Легенда"

Новый автосалон "Mercedes-Benz Легенда" 2 апреля открылся на Автозаводской улице. Мир автомобилей появился на территории, где раньше производили советские машины "ЗИЛ". На открытие салона приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Территория завода "ЗИЛ" несколько лет назад представляла печальное зрелище. На глазах разрушалась. Несмотря на то, что завод не являлся объектом культурного наследия, тем не менее - это знаковый объект советского конструктивизма, который хотелось сохранить. Поэтому была поставлена задача - воссоздать и сохранить модельный цех "ЗИЛа", - сказал мэр города.

Для размещения автосалона было выбрано историческое здание бывшего модельного цеха "ЗИЛа", построенное еще в 1937 году. Так как необходимо было сохранить историческую аутентичность, то архитекторы оставили исторические фасады модельного цеха, выходящие на Автозаводскую улицу.

В пятиэтажном дилерском центре будут продавать новые легковые автомобили Mercedеs-Benz и с пробегом, а также подержанные машины других марок.

В салоне уже размещены машины, обустроены шоу-румы, есть зона продаж, парковка и сервисная зона. Техническое обслуживание здесь смогут проходить до 60 автомобилей в день.

Планируется организовать pop-up бутики (временные торговые точки) различных премиум брендов.

В салоне уже размещены машины, обустроены шоу-румы, есть зона продаж, парковка и сервисная зона.Фото: Алиса ТИТКО

- Здесь созданы сотни рабочих мест. Это и новая экономика города, новые доходы, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Промзона "ЗИЛ" все больше становится похожа на "город в городе" с доступной транспортной инфраструктурой, рабочими местами и социальными объектами. Уже работает станция МЦК "ЗИЛ", в ледовом дворце играют в большой хоккей, а в центре водных видов спорта тренируются будущие звезды синхронного плавания. В районе сданы в эксплуатацию первые жилые дома, рядом создан парк "Тюфелева роща", продолжается строительство улиц и школы.

КСТАТИ

Сохранить историю "ЗИЛа"

Одной из важнейших задач реорганизации промзоны является сохранение исторической преемственности и наследия крупнейшего предприятия советской Москвы – Завода имени Лихачева:

- проспект Лихачева - главная улица района,

- Зиловский бульвар - крупнейшая зеленая зона,

- сохранен бронзовый памятник (бюст) И.А. Лихачеву, который был установлен в конце 1950-х годов у главной проходной завода,

- в честь предприятия названы станция МЦК "ЗИЛ" и жилой квартал "ЗИЛАРТ",

- "Музей хоккея" открыли в отреставрированном памятнике архитектуры "Контора первого в России автомобильного завода АМО".