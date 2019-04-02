Избушка, повернись ко мне передом, ко МКАДу задом
Такое ощущение, что эти домишки вырваны из глубокого прошлого. Специально для того, чтобы умилять москвичей. Ведь согласитесь, на фоне современной каменной столицы бревенчатые избушки выглядят весьма экзотично. Высота башни «Восток» в деловом центре «Москва-Сити» достигает 374 метра. А тут вдруг калитка, закрытая с помощью проволоки. Покосившийся забор. Дощатый порог. И сени.
«ЭТО ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
- Вам бы лучше прийти сюда летом, - говорит мне женщина в забавной шапке, напоминающей тюрбан (жительница Новогиреева). - Этот домик буквально утопает в зелени. И напоминает открытку.
Я, словно в детстве, откинул щеколду и оказался в чужом дворе. Деревянная избушка с кирпичной трубой примостилась у подножия девятиэтажки. Точнее, наоборот. Многоэтажный дом вырос рядом с этим чудом, напоминающим сторожку (в 1972 году).
Нехитрый замок у входа.Фото: Павел КЛОКОВ
На стене табличка (дословно): «В этом доме жил, отдыхал и работал в саду народный артист СССР, профессор, лауреат пяти государственных премий Алексей Денисович Дикий».
Предпоследняя буква отклеилась словно ус Папанова. Вероятно, от времени.
Старая табличка, где буквы держатся "на честном слове".Фото: Павел КЛОКОВ
Во дворе ничего не напоминает о том, что мы живем в 21 веке. Советское перевернутое кресло. Самодельная метла. Ржавая цепь на дереве, некогда служившая качелями.
- Что вы хотели?
Я поднял глаза и увидел пожилую женщину. Мне показалось, что она похожа на Крупскую.
- Написать заметку про ваш дворец, - ответил я и достал редакционную корочку.
К сожалению, давать интервью она отказалась. И сказала только три слова:
- Это частная собственность.
По словам москвоведа Алексея Дедушкина, этот дом был построен в 1910 году. В то время там был дачный поселок, который назывался Новогиреево. Жили в нем в основном иностранцы. Для них возвели электростанцию, пробурили артезианскую скважину, открыли отделение полицейской стражи, телеграф, сберкассу, стадион.
- 16-й дом купила мама Алексея Дикого Анна Васильевна, - рассказал москвовед. - Вообще все коттеджи были построены в европейском стиле. А именно этот дом как в русской глубинке - избушечного типа.
По словам соседей (из дома 16а), последние годы в нем жили прямые наследники режиссера Дикого.
Адрес: улица Алексея Дикого, 16
Год постройки: 1910
Статус: объект культурного наследия
Предполагаемая цена: 52 млн рублей (здесь и далее расчет провели специалисты агентства недвижимости «Простор»).
Хозяйка этого домика отказалась от разговора с журналистом "КП".Фото: Павел КЛОКОВ
ДВОР ВНУТРИ ДВОРА
Еще одна избушка без курьих ножек расположилась в Зельевом переулке (от слова «зелье»). До 1922 года его называли Аптекарским.
Впрочем, и не избушка вовсе, а добротный кирпичный дом. Построенный в 1900 году. И прекрасно сохранившийся. Рядом опять же - многоэтажные муравейники. А здесь - домовая резьба как в Костроме, деревянный забор, копна виноградной лозы, палисадник, ворота, сбитые еще при царе. Смотришь на такое жилище и невольно начинаешь думать о вечном. Так и кажется, что из этого теремочка выйдет писаная красавица, поклонится с уважением и скажет что-нибудь приятное.
Но вместо нее ко мне подошел местный алкаш и попросил десять рублей.
- А вы не знаете, кто живет в этом доме?
Мужик целую минуту рассматривал его, но ничего путного так и не сказал.
- Знаем только, что они бывают здесь по выходным, - рассказали молодые мамочки на детской площадке.
Кирпичный домик в Зельевом переулке.Фото: Павел КЛОКОВ
Я подошел к забору, встал на цыпочки и сфотографировал двор. Иметь свой частный дом - моя заветная мечта. Но только не под окнами многоэтажных домов. Иначе какой смысл? Как говорится, в трусах на улицу не выйдешь.
- Такие домишки - это, конечно, исключение из правил, - рассказал «КП» историк, научный сотрудник музея «Москва» Павел Гнилорыбов. - В основном, если речь идет о малоэтажном жилье, имеют в виду «сталинки» 40-50-х годов. Они еще остались в Измайлове, например. Или в районе Октябрьского Поля. А тут такое гнездышко. Дом в Зельевом переулке находился в селе Черкизово, которое раньше было торгово-промышленной окраиной Москвы. Ходили слухи, что в нем жил священник. Но это не так. Хотя и церковь рядышком, действительно, была. И называлась красиво «Введения на Платочках». Потому что была построена на средства ткачей. Так вот. Поначалу дом принадлежал обычному крестьянину. А с 1945 года в нем жил академик Сагалаев, занимавшийся разработкой теории пластмасс и полимеров. И сегодня живут его потомки.
Сейчас в доме живут потомки академика Сагалаева.Фото: Павел КЛОКОВ
Интересный факт. Шестой дом по Зельеву переулку фигурировал в пьесе Арбузова «Домик в Черкизове». По словам знатоков, это довольно проходная советская вещь о трех сестрах, которые работали в тылу во время Великой Отечественной войны.
Адрес: Зельев переулок, 6
Год постройки: 1900
Статус: объект культурного наследия регионального значения
Предполагаемая цена: 48 млн рублей
КТО-КТО В ПРОФЕССОРСКОМ ДОМЕ ЖИВЕТ
Третий адрес, по которому я поехал, это улица Тимирязевская, 53. Я часто бываю в тех краях и каждый раз с интересом разглядываю этот деревянный двухэтажный дом. Он мне больше напоминает жилище какого-нибудь именитого советского писателя в Переделкине. И даже не форме, а по размаху. Высоченные потолки. Авторский фасад с уникальными наличниками и узорами. Загадочные чердачные окошки, круглые как иллюминаторы. Сад во дворе.
Уникальный двухэтажный дом на Тимирязевской.Фото: Павел КЛОКОВ
В этом доме жил знаменитый академик-почвовед Василий Вильямс. А сейчас живет его внучка, правнучка с мужем и две праправнучки. И еще кошка по кличке Санса. Информация стопроцентная, потому что мне удалось побывать внутри.
Я свалился как снег на голову. И был принят самым теплым образом.
Комнаты и интерьер за последние 80 лет почти не изменились. На полке по-прежнему сложены нотные тетради, потрепанные как популярные детективы.
- Академик очень любил музыку и даже собирался стать оперным певцом, - пояснила мне его правнучка Мария.
Я ходил по гостиной как по музею. Стены обвешаны картинами. У одной из них стоят черный рояль, на котором, согласно семейной легенде, играл сам Рахманинов. Подсвечники, самовар, статуэтки, старинное трюмо. По словам хозяев, из-за сквозняков зимой в доме прохладно. Несмотря на централизованное отопление. Еще из минусов - постоянно дребезжащие окна. В трех метрах тянутся трамвайные пути.
Помещения пожилого домика напоминают музей.Фото: Павел КЛОКОВ
- Дом является собственностью Тимирязевской академии, - рассказала Мария. - И живет в нем, получается, уже пятое поколение. Мой муж трудится в Институте физике Земли. Я работаю в музее имени прадеда.
Он находится в соседнем доме. И на той же улице установлен памятник Василию Вильямсу (на месте, где раньше стоял храм апостолов Петра и Павла).
Дому определенно требуется ремонт. Особенно террасе. Доски на дырявом полу сгнили. И угрожающе скрипят под ногами. Потолок покрылся желтыми-коричневыми разводами. Службы академии, которые располагаются на втором этаже, как-то залили потомков легендарного ученого.
- В этом году станет ясно, когда ждать реставрации, - добавила Мария Вильямс. - А сам дом очень крепкий. Он еще лет сто простоит.
Адрес: улица Тимирязевская, 53
Год постройки: 1876 год
Статус: объект культурного наследия
Предполагаемая цена: 90 млн рублей
ГДЕ ЕЩЕ В МОСКВЕ ОСТАЛИСЬ ЧАСТНЫЕ ДОМА
- Деревня Терехово. Северо-запад столицы - между парком «Фили» и районом Крылатское. Несколько десятков домов в этом году снесут, выплатив жителям компенсацию. Ее размер определят оценщики (за одну сотку земли дают два миллиона рублей).
- Микрорайон Курьяново на юго-востоке Москвы. Напоминает поселок советских времен. Красные флаги, громкоговорители, памятник Ильичу. И очистные сооружения, из-за которых собственники часто пытаются продать участок и переехать в другой район.
- Поселок художников в районе Сокол (север Москвы). Некоторые дома стоят сотни миллионов рублей. Первый советский город-сад считается райским уголком. При этом на его территории до сих пор остаются старые облезлые дома, в которых по факту никто не живет.
- Деревня Троице-Лыково (северо-запад Москвы). Именно в ней жил Солженицын. Домики не такие шикарные как в поселке художников, но тоже очень дорогие. Некоторые жители выращивают овощи и даже держат небольшое хозяйство. Например, кур и коз.
ИСТОЧНИК KP.RU