Благоустройство районов Москвы: В Богородском обновят детский парк, а в Басманном откроют культурный центр

В разных районах Москвы продолжается масштабное благоустройство. Везде появляются новые интересные центры притяжения. Именно создание подобных мест стало основой идеологии программы «Мой район». В каждом районе должен быть высокий уровень жизни.

«Сверхзадача программы - создать равные условия для жителей всех районов Москвы. Причем создать не по минимуму и не «в среднем», а на максимально возможном высоком уровне», - написал мэр Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте (www.sobyanin.ru).

Сейчас в округах уже проводится комплексное обновление. Подобные проекты постепенно запускаются по всей Москве. Давайте посмотрим, как благоустройство меняет конкретные районы города.

НАБЕРЕЖНУЮ ШАГАЛА УКРАСЯТ ИСКУССТВЕННЫЕ ХОЛМЫ

Для жителей Даниловского района столицы жилые кварталы ЗИЛа становятся новым общественным пространством. При этом благоустроенные кварталы ЗИЛа превращаются в места отдыха для жителей как других ближайших районов, например, Нагорный и Нагатинский Затон, так и всей Москвы.

Часть жилого комплекса «Зиларт» с набережной Марка Шагала украсят искусственные холмы. Эти сооружения оградят прогуливающихся по набережной от ветра с реки и городского шума. Защитой станут также деревья и кустарники, которые застройщик высадит на склонах.

- Мы уже не первый раз приезжаем на ЗИЛ всей семьей гулять в парке «Тюфелева роща», - рассказали Сергей и Юлия Егоровы, жители Нагорного района столицы. - Нам удобно добираться на МЦК. От станции «Верхние Котлы» всего одна остановка до станции «ЗИЛ», от которой несколько минут пешком до парка. Здесь все нравится - необычные прогулочные дорожки, пруд, а детям интересно играть на площадках. Надеемся, такой же красивой и удобной будет и набережная Шагала. Мы ждем, когда на ней закончится благоустройство, появятся холмы, деревья, и обязательно пойдем туда гулять.

По проекту набережную обустроят по технологии «умный ландшафт», а также разместят около воды места отдыха и павильоны. Длина набережной - 3,8 километра, площадь озеленения - 20 гектаров. Благо-устройство планируют начать уже в этом году.

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

К концу этого года полностью изменится детский Черкизовский парк. Среди москвичей всех возрастов это место отдыха пользуется популярностью, в первую очередь у жителей соседних районов Преображенское и Богородское. Но, как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, парк не отвечает современным требованиям. На площади 14,2 гектара уже начались работы по благоустройству и озеленению. Любимое место прогулок и общения станет еще уютнее и комфортнее для всех горожан. При этом ремонт не повредит флору и фауну парковой зоны. По проекту затронут только те сооружения, которые уже были в парке, но с годами износились.

- Очень рады, что в парке начнется благоустройство, даже несмотря на временные неудобства, шум, пыль, - говорит Евгения Прокофьева, молодая мама, жительница района Преображенское. - Конечно, после ремонта парк станет еще лучше и комфортнее, и ради этого стоит потерпеть. Я с дочкой часто прихожу сюда погулять. А мой брат катается на скейте. Как раз по просьбе молодежи здесь будут строить скейт-парк.

Три детские площадки превратят в тематические зоны под названиями «Лесная сказка», «Путешествия» и «Фотозона». В «Лесной сказке» юных посетителей ждут сказочные деревянные домики и звери. На площадке «Путешествия» установят игровой комплекс в виде корабля. «Фотозону» украсят яркие фигуры любимых персонажей киностудии «Союзмульт-фильм», с которыми можно будет сфотографироваться на память.

По пожеланиям местных жителей здесь обустроят скейт-парк и памп-трек, где будут тренироваться райдеры на самокатах, велосипедисты, роллеры и скейтбордисты с любым уровнем подготовки. Кроме того, в этой зоне откроется прокат спортивного инвентаря.

В парке появится велодорожка с маршрутом вдоль восточных границ парка. Трассу закольцуют в его северной части. А для действующей детской секции в парке реконструируют регбийное поле. Везде высадят деревья и кустарники, заменят устаревшие фонари, поставят скамейки и беседки. Удобнее станет в парке и людям с ограниченными возможностями. Например, на дорожках разместят стойки с тревожными кнопками. Информация с них будет поступать в диспетчерский пункт в здании Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский». Новый парк станет точкой притяжения для жителей районов Богородское и Преображенское.

КСТАТИ

Гараж-подкова станет площадкой для выставок

Памятник конструктивизма - гараж-подкова на Новорязанской улице - в ближайшее время отреставрирует выбранный на аукционе победитель. При этом здание не только сохранят и обновят, но и приспособят для современного использования. Гараж полукруглой формы, похожий на подкову, был построен по проекту знаменитого архитектора Константина Мельникова в 1929 - 1931 годах. Его неоднократно переделывали. К примеру, сначала в гараже находилось 18 въездных ворот, но потом некоторые из них закрыли. Кроме того, снаружи здания появились пристройки, а внутри - дополнительные помещения. Планируемое сейчас обновление важно в первую очередь для жителей Басманного и Красносельского районов.

Реставрация и приспособление будут проходить под контролем Мосгорнаследия. Ранее ведомство согласовало проект первоочередных работ. Специалисты укрепят фундамент и крышу, восстановят кирпичную кладку, демонтируют более поздние пристройки. После реставрации исторический гараж превратится в музей и культурный центр «Московский транспорт» с постоянной экспозицией и временными выставками. Здесь планируется открыть летний кинотеатр и проводить фестивали.