В Московском зоопарке окончательно проснулись медведи

В Москву окончательно и бесповоротно пришла весна. Об этом говорит не только яркое солнце, но даже тот факт, что в Московском зоопарке проснулись медведи. Неделю назад СМИ поторопились с новостями о пробуждении косолапых, а теперь есть реальные подтверждения - 3 апреля два гималайских медведя и бурый камчатский впервые вышли в свои наружные вольеры после продолжительного зимнего сна. В общей сложности медведи проспали около четырех месяцев.

- Медведи все еще кажутся сонными. Чтобы полностью прийти в себя и вернуться к привычному режиму жизни, хищникам потребуется несколько недель. Сейчас их кормят только грушами, яблоками. Бурая медведица же предпочитает сухофрукты и мед. А скоро им дадут более сытный корм – мясо и рыбу, а также необходимые добавки и микроэлементы, - рассказали в Московском зоопарке.

В дикой природе пробуждение у медведей происходит зачастую резко из-за таяния снега, в зоопарке же сотрудники стараются вести себя очень тихо, не нарушать сон медведей. Сотрудники зоопарка заранее подготовили сено, чтобы животные могли сделать себе уютные места.

Посмотреть медведей в зоопарке можно уже сегодня на "Острове зверей", где хищники занимают два вольера. Наиболее активны медведи в утренние часы, а после обеда уходят подремать. Совсем скоро бурая медведица откроет купальный сезон и будет охотиться на карпов, которых специально для нее выпускают в бассейн. А гималайским медведям предложат играть со специальными мячами и предметами.