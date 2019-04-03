Пять станций Сокольнической линии откроются для пассажиров раньше на один день

Пять станций метро на Сокольнической линии открывают раньше запланированного срока. Они возобновят свою работу уже в 5.30 утра четверга, 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

- Перерыв в их работе был необходим для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который проходит под станцией "Сокольники", - напомнили в Московском метрополитене.

В ближайшее время начнут снимать и дорожные перекрытия, тогда же закончится движение бесплатных компенсационных маршрутов.

- Для проезда будут открыты улицы Краснопрудная, Стромынка, Русаковская, Преображенская. Временные знаки и другое оборудование, которое использовалось для создания выделенных полос на время компенсационных перевозок, будет убрано, - уточнили в Московском метрополитене.

Все временные перекрытия в районе закрытых пяти станций будут сняты и восстановлен доступ к платным парковкам там, где было ограничение.

КСТАТИ

В период закрытия участка Сокольнической линии на МЦК зафиксировали рекорд по пассажиропотоку.

- 2 апреля станциями МЦК воспользовались 543 000 человек, - рассказали в Московском метрополитене.

ЧТО БУДЕТ

В настоящее время ведется строительство нового участка Большой кольцевой линии. Там расположатся шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". После запуска "большое кольцо" позволит пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках, минуя центр города. Также на 10% разгрузится станция метро «Комсомольская».

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